Gel Demen de Yeterdi Şarkı Sözleri
İrem Derici Gel Demen de Yeterdi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Gel Demen de Yeterdi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gel Demen de Yeterdi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İrem Derici
Gel Demen de Yeterdi
Tüm Şarkıları
-
Dün bi şarkı dinledim, ezberledim sözlerini
Biraz bu şehri anlatıyor, biraz seni biraz beni
Dün bi şarkı dinledim, dokundu nedense içime
Miras gibi yokluğunda varmış gibi bir
Nedeni Ellerim senin ellerine alışmış
Tüm yanlışlar doğrularla karışmış
Of of of Üzülen giden mi terkedilen mi
Keşkelerle savaşma, gel demen de yeterdi
Üzülen giden mi terkedilen mi?
Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Ellerim senin ellerine alışmış
Tüm yanlışlar doğrularla karışmış
Of of of Üzülen giden mi terkedilen mi
Keşkelerle savaşma, gel demen de yeterdi
Üzülen giden mi terkedilen mi?
Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Üzülen giden mi terkedilen mi?
Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi
Gel demen de yeterdi