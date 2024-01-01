İrem Derici

Gittiğinde Anladım (feat.Hulusi Derici) Aşkımız ne güzeldi Bittiğinde anladım Pişmanlıklar faydasız Gittiğinde anladım *** Seni çok sevdiğimi Kalbimdeki yerini Ben senin değerini Gittiğinde anladım *** Hayatta hiçbir şeye Böylesine yanmadım Sensiz yaşamak çok zor Gittiğinde anladım

Dantel Yanıp yanıp söndüğümden haberin yok Durup durup güldüğümden çok aşığım çok Yasaklıyız ezelinden müsadeniz yok Vasat mıyız güzelinden oyunumuz çok *** Dantellenmiş geceler Kan kırmızı ojeler Kesik kesik cümleler Cık cık cık daha neler *** Yansın geceler Sabahına söndürelim Beni yak beni yık beni hapset İçine çek bebeğim *** Yansın geceler Sabahına söndürelim Beni yak beni yık beni hapset İçine çek bebeğim *** Yanıp yanıp söndüğümden, haberin yok... *** Yanıp yanıp söndüğümden haberin yok Durup durup güldüğümden çok aşığım çok Yasaklıyız ezelinden müsadeniz yok Vasat mıyız güzelinden oyunumuz çok *** Dantellenmiş geceler Kan kırmızı ojeler Kesik kesik cümleler Cık cık cık daha neler *** Yansın geceler Sabahına söndürelim Beni yak beni yık beni hapset İçine çek bebeğim *** Yansın geceler Sabahına söndürelim Beni yak beni yık beni hapset İçine çek bebeğim

Aşk Olsun Aşk doktoruyum ama tedavim yok Benim kendime bile bi hayrım yok Çözebilmek mümkünse gel ucundan tut Sakın bırakma, böyle bırakma Deli değilim ama inanmak zor *** Bir haber alamazsan bile hayrayor Kurtarabilmek mümkünse Gel ucundan tut sakın bırakma *** Ah tüh vah vah olmadı olmadı deme Hadi hadi bir daha dene, baktın yine olmadı sağlık olsun Tüh vah vah olmadı olmadı deme, hadi hadi bir daha dene Ya kısmet bu sefer, aşk olsun *** Ah tüh vah vah olmadı olmadı deme Hadi hadi bir daha dene, baktın yine olmadı sağlık olsun Tüh vah vah olmadı olmadı deme, hadi hadi bir daha dene Ya kısmet bu sefer, aşk olsun *** Aşk olsun *** Deli değilim ama inanmak zor Bir haber alamazsan bile hayrayor Kurtarabilmek mümkünse Gel ucundan tut sakın bırakma *** Ah tüh vah vah olmadı olmadı deme Hadi hadi bir daha dene, baktın yine olmadı sağlık olsun Tüh vah vah olmadı olmadı deme, hadi hadi bir daha dene Ya kısmet bu sefer, aşk olsun *** Ah tüh vah vah olmadı olmadı deme Hadi hadi bir daha dene, baktın yine olmadı sağlık olsun Tüh vah vah olmadı olmadı deme, hadi hadi bir daha dene Ya kısmet bu sefer, aşk olsun *** Aşk olsun *** Aşk olsun

Aşk, Kışlıkları Giy Çek uzat dilediğin kadar Yetecek kadar uzamaz yaz O kırık şezlong bizi Unutamaz kolay kolay *** Yarışırdık plaja kadar Edebiyat bi' yere kadar Şiir yazmış canım ya Yazısı çengel bulmaca *** Ne sevmiş ne öpmüş ne yüzmüş Hep kıyısından dönmüş Ne görmüş ne duymuş Hep susmuş, beni mi bekliyo'muş? *** Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun? Biz gittik, sen de geliyor musun? Sonbahar mısın? Aman ne güzelsin İkimizden uzak duruyor musun? *** Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun? Biz gittik, sen de geliyor musun? Sonbahar mısın? Aman ne güzelsin İkimizden uzak duruyor musun? *** Çek uzat dilediğin kadar Yetecek kadar uzamaz yaz O kırık şezlong bizi Unutamaz kolay kolay *** Yarışırdık plaja kadar Edebiyat bi' yere kadar Şiir yazmış canım ya Yazısı çengel bulmaca *** Ne sevmiş ne öpmüş ne yüzmüş Hep kıyısından dönmüş Ne görmüş ne duymuş Hep susmuş, beni mi bekliyo'muş? *** Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun? Biz gittik, sen de geliyor musun? Sonbahar mısın? Aman ne güzelsin İkimizden uzak duruyor musun? *** Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun? Biz gittik, sen de geliyor musun? Sonbahar mısın? Aman ne güzelsin İkimizden uzak duruyor musun? *** Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun? Biz gittik, sen de geliyor musun? Sonbahar mısın? Aman ne güzelsin İkimizden uzak duruyor musun? *** Aşk, kışlıkları giy, üşüyo' musun? Biz gittik, sen de geliyor musun? Sonbahar mısın? Aman ne güzelsin İkimizden uzak duruyor musun?

Bana Hiçbir Şey Olmaz Ne olur şimdi, elimi tutsan, Bu kaçış beni, bezdirmez mi? Ne olur şimdi, burada olsan, Ayrılık sana zor gelmez mi? *** Bir gün demiştin bana, sen her zaman özelsin. Bence yalan söyledin, özel falan değildim. Buna inanmam için, kuralları çiğnedin, Yalan, yalan... *** Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala, Bana hiçbir şey olmaz! Ne ararım, ne sorarım, Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama, Bana sarıldığın gibi, sarılmasana... *** Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala, Bana hiçbir şey olmaz! Ne ararım, ne sorarım, Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama, Beni unuttuğun gibi, unutmasana... *** Bir kere senle, yeniden doğsam, Sonra da ölsem, fark etmez ki... Gittiğin yerde, beni bir sorsan, Üzülüp seni göndermez mi... *** Bir gün demiştin bana, sen her zaman özelsin. Bence yalan söyledin, özel falan değildim. Buna inanmam için, kuralları çiğnedin, Yalan, yalan... *** Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala, Bana hiçbir şey olmaz! Ne ararım, ne sorarım, Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama, Bana sarıldığın gibi, sarılmasana... *** Hadi al beni senden; hadi vur, hadi kır, hadi parçala, Bana hiçbir şey olmaz! Ne ararım, ne sorarım, Hadi al beni senden; hadi koy yerime birini ama, Beni unuttuğun gibi, unutmasana...

Dur, Yavaş Güldürme, nerede görülmüş, geri döneni kabullenmek? Hasretten ölsem, devrilsem, umrunda olmaz. Haydi ordan, illa ki bulursun kendine yeni bir ten. Olmazsa utanmadan gülersin başka bir çerçeveden. *** Yok efendim çok değişmiş, çok düşünmüş, geceler etmiş, Öyle gelgitlerle bahar gelmez... *** Yok efendim çok değişmiş, çok düşünmüş, geceler etmiş, Öyle gelgitlerle bahar gelmez... *** Dur yavaş, gönül bu sabah tersinden uyanıyor, Cennete öyle kolay medet umma, yol buradan geçmiyor. Duygusu neymiş öğrenmelisin artık acıyı derininden, Asıl şimdi sen görmelisin aşkı gerçek sahibinden. *** Dur yavaş, gönül bu sabah tersinden uyanıyor, Cennete öyle kolay medet umma, yol buradan geçmiyor. Duygusu neymiş öğrenmelisin artık acıyı derininden, Asıl şimdi sen görmelisin aşkı gerçek sahibinden.

Evlenmene Bak Beni üzgün görmezsin, çünkü buna değmezsin, Aşk önünde beklenilmez yar! Hızlı geçer görmezsin, toz dumandan ölmezsin, Bir gider ki fark edilmez yar... *** Alemsin, işte böyle beklersin, Bir de bebek istersin, oldu hoşçakal! Bendensin, yak bir acı iyi gelsin, Bitti süren çoktandır doldu hoşçakal. *** Başka türlü biri olsan olurdu ancak, Ben gidiyorum sen lütfen eğlenmene bak. Nerden bileyim bu kalbimi kim dolduracak? Rahatsız olma başkasıyla evlenmene bak. *** Ben gidiyorum hadi sen evlenmene bak. *** Beni üzgün görmezsin, çünkü buna değmezsin, Aşk önünde beklenilmez yar! Hızlı geçer görmezsin, toz dumandan ölmezsin, Bir gider ki fark edilmez yar... *** Alemsin, işte böyle beklersin, Bir de bebek istersin, oldu hoşçakal! Bendensin, yak bir acı iyi gelsin, Bitti süren çoktandır doldu hoşçakal. *** Başka türlü biri olsan olurdu ancak, Ben gidiyorum sen lütfen eğlenmene bak. Nerden bileyim bu kalbimi kim dolduracak? Rahatsız olma başkasıyla evlenmene bak. *** Ben gidiyorum hadi sen evlenmene bak. *** Başka türlü biri olsan olurdu ancak, Ben gidiyorum sen lütfen eğlenmene bak. Nerden bileyim bu kalbimi kim dolduracak? Rahatsız olma başkasıyla evlenmene bak. *** Ben gidiyorum hadi sen evlenmene bak.

Gizli Sevda Her gün seni görüpte dokunamamak Saçlarını ellerimle okşayamamak Sevap istemem artık günahsa günah Sustuk dudaklarımda yürekte feryat *** Bir gelsen, sarılsan seviyorum desen Ölürdüm sevinçten kollarında ben İnanmam, inanmam duyduklarıma Uzaksın tuzaksın, yasaksın bana *** Korkma söylemem adını kimselere duyurmam Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca Sadece bu şarkı söylenecek dillerde Bu gizli sevda *** Adın iki hece, dudaklarımda mühürlediğim Gözlerin gece, yüreğimde çakar o şimşeklerim Sanki bilmece çözmeye cesaret edemem ki Deli bu sevda

Seni Çok Seviyorum Bazen saçmalıyor insan Bazen bilemiyor kıymetini aşkın Sanki her gün mü yaşıyor *** Bazen kaşınıyor insan Bazen göremiyor gerçeğini aşkın Hemen öyle kolay sanıyor *** Hadi bir bak bize, geldik göze Çok zor değil mi ayrı kalmak? Vakit varken gel barışalım Tek derdimiz mutlu olmak *** Bu kadar zor mu? Bu kadar zor mu? Bu kadar zor mu söyle! *** Bu kadar zor mu mutlu olması sence Aşkımız dünyada dört yapraklı yonca Hayatın anlamı üç kelime bence Seni çok seviyorum

Suçu Bana Atma Onune bak ayni yolda gitmiyoruz Bakiyoruz ama gormiyoruz Inandirici olmuyor bu yanyanami Atmiyor oyle kalp yalandan dolandan Bi yerden sonra bitiyor Aşk kendi fişini çekiyor Sorsan yakan ben gemileri Bu buyuk depremin nedeni Ben mi herşeyin sebebi Sorsan yakan ben gemileri Bu büyük depremin nedeni Ben mi herşeyin sebebi Suçu bana atma Allah gorur Zora koşma dinle kalbini Beni one surme yalniş olur Sen mahvettin artik anla bizi Suçu bana atma Allah görür Zora koşma dinle kalbini Beni öne sürme yanlış olur Sen mahvettin artık anla bizi Onune bak ayni yolda gitmiyoruz Bakiyoruz ama gormiyoruz Inandirici olmuyor bu yanyanami Atmiyor oyle kalp yalandan dolandan Bi yerden sonra bitiyor Aşk kendi fişini çekiyor Sorsan yakan ben gemileri Bu buyuk depremin nedeni Ben mi herşeyin sebebi Sorsan yakan ben gemileri Bu büyük depremin nedeni Ben mi herşeyin sebebi Suçu bana atma Allah gorur Zora koşma dinle kalbini Beni one surme yalniş olur Sen mahvettin artik anla bizi Suçu bana atma Allah görür Zora koşma dinle kalbini Beni öne sürme yanlış olur Sen mahvettin artık anla bizi