İrem Derici

Her gün seni görüpte dokunamamak Saçlarını ellerimle okşayamamak Sevap istemem artık günahsa günah Sustuk dudaklarımda yürekte feryat *** Bir gelsen, sarılsan seviyorum desen Ölürdüm sevinçten kollarında ben İnanmam, inanmam duyduklarıma Uzaksın tuzaksın, yasaksın bana *** Korkma söylemem adını kimselere duyurmam Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca Sadece bu şarkı söylenecek dillerde Bu gizli sevda *** Adın iki hece, dudaklarımda mühürlediğim Gözlerin gece, yüreğimde çakar o şimşeklerim Sanki bilmece çözmeye cesaret edemem ki Deli bu sevda