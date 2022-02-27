Nafile Dünya Şarkı Sözleri
İrem Derici Nafile Dünya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Nafile Dünya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nafile Dünya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Her gün seni görüpte dokunamamak
Saçlarını ellerimle okşayamamak
Sevap istemem artık günahsa günah
Sustuk dudaklarımda yürekte feryat
***
Bir gelsen, sarılsan seviyorum desen
Ölürdüm sevinçten kollarında ben
İnanmam, inanmam duyduklarıma
Uzaksın tuzaksın, yasaksın bana
***
Korkma söylemem adını kimselere duyurmam
Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca
Sadece bu şarkı söylenecek dillerde
Bu gizli sevda
***
Adın iki hece, dudaklarımda mühürlediğim
Gözlerin gece, yüreğimde çakar o şimşeklerim
Sanki bilmece çözmeye cesaret edemem ki
Deli bu sevda
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