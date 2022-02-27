İrem Derici

Hadi Gel Şarkı Sözleri
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Adını ilk duyduğumda kalbime bi' isim koydum
Varlığın masalsı rüyalarımın tabirine uygun
Kurduğum hayallerim, aşk dolu şu günlerim
Yarınlarım seninle olsun, inşallah
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İyi günde kötü günde, yarımım beni tümle
Ömrüm ömründe can bulsun, inşallah
Senden bir çocuğum olsun!
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İçimde senden başka yer kalmadı galiba
Gülüşüne duruşuna canım feda
Ömrümce baksam sana sevabına
Çıkalım mı bu hayatın ta en sonuna
***
Hadi gel gel gel gel gel gel yarim ol
Kanadını aç aç aç aç aç aç meleğim ol
Ömrünü ver ver ver ver ver ver her şeyim ol
***
Hadi gel gel gel gel gel gel yarim ol
Kanadını aç aç aç aç aç aç meleğim ol
Ömrünü ver ver ver ver ver ver her şeyim ol
***
Sensiz bir hayat düşünülemez...