İrem Derici

Adını ilk duyduğumda kalbime bi' isim koydum Varlığın masalsı rüyalarımın tabirine uygun Kurduğum hayallerim, aşk dolu şu günlerim Yarınlarım seninle olsun, inşallah *** İyi günde kötü günde, yarımım beni tümle Ömrüm ömründe can bulsun, inşallah Senden bir çocuğum olsun! *** İçimde senden başka yer kalmadı galiba Gülüşüne duruşuna canım feda Ömrümce baksam sana sevabına Çıkalım mı bu hayatın ta en sonuna *** Hadi gel gel gel gel gel gel yarim ol Kanadını aç aç aç aç aç aç meleğim ol Ömrünü ver ver ver ver ver ver her şeyim ol *** Hadi gel gel gel gel gel gel yarim ol Kanadını aç aç aç aç aç aç meleğim ol Ömrünü ver ver ver ver ver ver her şeyim ol *** Sensiz bir hayat düşünülemez...