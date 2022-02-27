İrem Derici

Gönül gözüm kapalı Bilerek sana yazılıyorum A penceresi aralı Her yerine bayılıyorum *** Yavrum baban nereli Nereden bu kaşın gözün temeli Sana neler demeli Ay seni çıtır çıtır yemeli *** Anam babam aman, kaçın kurası bu Ne baş belası bu, gönül kirası Anam babam aman, kaçın kurası bu Ne baş belası bu, gönül kirası ah *** Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara, nazlara Sözlere, sazlara eyvallah *** Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara, nazlara Sözlere, sazlara eyvallah *** Gönül gözüm kapalı Bilerek sana yazılıyorum A penceresi aralı Her yerine bayılıyorum *** Yavrum baban nereli Nereden bu kaşın gözün temeli Sana neler demeli Ay seni çıtır çıtır yemeli *** Anam babam aman, kaçın kurası bu Ne baş belası bu, gönül kirası Anam babam aman, kaçın kurası bu Ne baş belası bu, gönül kirası ah *** Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara, nazlara Sözlere, sazlara eyvallah *** Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara, nazlara Sözlere, sazlara eyvallah *** Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara, nazlara Sözlere, sazlara eyvallah *** Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara, nazlara Sözlere, sazlara eyvallah