İrem Derici

Kaçın Kurası Şarkı Sözleri
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Gönül gözüm kapalı
Bilerek sana yazılıyorum
A penceresi aralı
Her yerine bayılıyorum
***
Yavrum baban nereli
Nereden bu kaşın gözün temeli
Sana neler demeli
Ay seni çıtır çıtır yemeli
***
Anam babam aman, kaçın kurası bu
Ne baş belası bu, gönül kirası
Anam babam aman, kaçın kurası bu
Ne baş belası bu, gönül kirası ah
***
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara, nazlara
Sözlere, sazlara eyvallah
***
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara, nazlara
Sözlere, sazlara eyvallah
***
Gönül gözüm kapalı
Bilerek sana yazılıyorum
A penceresi aralı
Her yerine bayılıyorum
***
Yavrum baban nereli
Nereden bu kaşın gözün temeli
Sana neler demeli
Ay seni çıtır çıtır yemeli
***
Anam babam aman, kaçın kurası bu
Ne baş belası bu, gönül kirası
Anam babam aman, kaçın kurası bu
Ne baş belası bu, gönül kirası ah
***
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara, nazlara
Sözlere, sazlara eyvallah
***
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara, nazlara
Sözlere, sazlara eyvallah
***
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara, nazlara
Sözlere, sazlara eyvallah
***
Aman bize nasip olur inşallah
Boyuna da posuna da bin maşallah
Senden gelecek cefalara, nazlara
Sözlere, sazlara eyvallah