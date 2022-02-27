İrem Derici

Dualar eder insan, mutlu bir ömür için Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. *** Dualar eder insan, mutlu bir ömür için Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. *** Çok şükür bin şükür seni bana verene Yazmasın tek günümü sensiz kadere Ellerimiz bir gönüllerimiz bir Ne dağlar denizler engeldir sevene. *** Bu şarkı kalbimin tek sahibine Ömürlük yarime gönül eşime Bahar sensin bana gülüşün cennet Melekler nur saçmış aşkım yüzüne.