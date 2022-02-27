Kalbimin Tek Sahibine Şarkı Sözleri
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İrem Derici
Kalbimin Tek Sahibine
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Dualar eder insan, mutlu bir ömür için
Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim.
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Dualar eder insan, mutlu bir ömür için
Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim.
***
Çok şükür bin şükür seni bana verene
Yazmasın tek günümü sensiz kadere
Ellerimiz bir gönüllerimiz bir
Ne dağlar denizler engeldir sevene.
***
Bu şarkı kalbimin tek sahibine
Ömürlük yarime gönül eşime
Bahar sensin bana gülüşün cennet
Melekler nur saçmış aşkım yüzüne.