İrem Derici

Dün bi şarkı dinledim, ezberledim sözlerini Biraz bu şehri anlatıyor, biraz seni biraz beni Dün bi şarkı dinledim, dokundu nedense içime Miras gibi yokluğunda varmış gibi bir Nedeni Ellerim senin ellerine alışmış Tüm yanlışlar doğrularla karışmış Of of of Üzülen giden mi terkedilen mi Keşkelerle savaşma, gel demen de yeterdi Üzülen giden mi terkedilen mi? Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Ellerim senin ellerine alışmış Tüm yanlışlar doğrularla karışmış Of of of Üzülen giden mi terkedilen mi Keşkelerle savaşma, gel demen de yeterdi Üzülen giden mi terkedilen mi? Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Üzülen giden mi terkedilen mi? Aklı kalple barıştırıp gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi Gel demen de yeterdi