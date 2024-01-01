Kurşun Adres Sormaz ki Şarkı Sözleri
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İrem Derici
Kurşun Adres Sormaz ki
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Yine de sen, son sevdiğim
Uğruna sevgiler aşklar tükettiğim
Yine de sen, tek bildiğim
Yollarına aşk tohumları serdiğim
Yine de sen, son sevdiğim
Uğruna sevgiler aşklar tükettiğim
Yine de sen, tek bildiğim
Yollarına aşk tohumları serdiğim
Bu can buna hayran
Sevişine kurban
Alıştırmasaydın insafsız
Bu can sana hayran
Gülüşüne kurban
Şimdi vazgeçemem ben inan
Kurşun adres sormaz ki
Yaktın beni en derinden
Depremlerde yine yüreğim
Yangınlar çaresiz
Kurşun adres sormaz ki
Yaktın beni en derinden
Depremlerde yine yüreğim
Yangınlar çaresiz
Dön gel yine sev beni
Sar sevgine sevgimi
Nefes gibi muhtacım sana
Dön gel yine sev beni
Sar sevgine sevgimi
Nefes gibi muhtacım sana
Nefes gibi muhtacım sana
Yine de ben, hep seninim
İlk şarabı senin elinden içmişim
Yine de sen, ille de sen
Senin ilacın bil ki bende sevgilim
Yine de ben, hep seninim
İlk şarabı senin elinden içmişim
Yine de sen, ille de sen
Benim ilacım bil ki sende sevgilim
Bu can buna hayran
Sevişine kurban
Alıştırmasaydın insafsız
Bu can sana hayran
Gülüşüne kurban
Şimdi vazgeçemem ben inan
Kurşun adres sormaz ki
Yaktın beni en derinden
Depremlerde yine yüreğim
Yangınlar çaresiz
Kurşun adres sormaz ki
Yaktın beni en derinden
Depremlerde yine yüreğim
Yangınlar çaresiz
Dön gel yine sev beni
Sar sevgine sevgimi
Nefes gibi muhtacım sana
Dön gel yine sev beni
Sar sevgine sevgimi
Nefes gibi muhtacım sana
Nefes gibi muhtacım
Günahın özü ise seni sevmek
Cezam cehennem olsun