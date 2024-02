İrem Derici

Yine de sen, son sevdiğim Uğruna sevgiler aşklar tükettiğim Yine de sen, tek bildiğim Yollarına aşk tohumları serdiğim Yine de sen, son sevdiğim Uğruna sevgiler aşklar tükettiğim Yine de sen, tek bildiğim Yollarına aşk tohumları serdiğim Bu can buna hayran Sevişine kurban Alıştırmasaydın insafsız Bu can sana hayran Gülüşüne kurban Şimdi vazgeçemem ben inan Kurşun adres sormaz ki Yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim Yangınlar çaresiz Kurşun adres sormaz ki Yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim Yangınlar çaresiz Dön gel yine sev beni Sar sevgine sevgimi Nefes gibi muhtacım sana Dön gel yine sev beni Sar sevgine sevgimi Nefes gibi muhtacım sana Nefes gibi muhtacım sana Yine de ben, hep seninim İlk şarabı senin elinden içmişim Yine de sen, ille de sen Senin ilacın bil ki bende sevgilim Yine de ben, hep seninim İlk şarabı senin elinden içmişim Yine de sen, ille de sen Benim ilacım bil ki sende sevgilim Bu can buna hayran Sevişine kurban Alıştırmasaydın insafsız Bu can sana hayran Gülüşüne kurban Şimdi vazgeçemem ben inan Kurşun adres sormaz ki Yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim Yangınlar çaresiz Kurşun adres sormaz ki Yaktın beni en derinden Depremlerde yine yüreğim Yangınlar çaresiz Dön gel yine sev beni Sar sevgine sevgimi Nefes gibi muhtacım sana Dön gel yine sev beni Sar sevgine sevgimi Nefes gibi muhtacım sana Nefes gibi muhtacım Günahın özü ise seni sevmek Cezam cehennem olsun