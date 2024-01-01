Üç Şarkı Sözleri
İrem Derici Üç şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Üç şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Üç sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne bedduam var ne de ahım
Kalmadı kimseye insafım
Affedemem ben bunları geç
Atlatırsın, yaşın daha çok genç
Seni herkese karşı savunuyordum
Yüzümü kara çıkarmaz diyordum
Gönül gözüyle baktığımdan
Gerçeği, göremiyordum
Seni herkese karşı savunuyordum
Yüzümü kara çıkarmaz diyordum
Gönül gözüyle baktığımdan
Gerçeği, göremiyordum
Nabza Göre Şerbet falan, filan
On lafın, dokuzu yalan
Kim varsa sana güvenip, inan
İntikam için, gün sayıyor
Ne bedduam var ne de ahım
Kalmadı kimseye insafım
Affedemem ben bunları geç
Atlatırsın, yaşın daha çok genç
Ne bedduam var ne de ahım
Kalmadı kimseye insafım
Affedemem ben bunları geç
Atlatırsın, yaşın daha çok genç
Seni herkese karşı savunuyordum
Yüzümü kara çıkarmaz diyordum
Gönül gözüyle baktığımdan
Gerçeği, göremiyordum
Nabza Göre Şerbet falan, filan
On lafın, dokuzu yalan
Kim varsa sana güvenip, inan
İntikam için, gün sayıyor
Ne bedduam var ne de ahım
Kalmadı kimseye insafım
Affedemem ben bunları geç
Atlatırsın, yaşın daha çok genç
Ne bedduam var ne de ahım
Kalmadı kimseye insafım
Affedemem ben bunları geç
Atlatırsın, yaşın daha çok genç
Ne bedduam var ne de ahım
Kalmadı kimseye insafım
Affedemem ben bunları geç
Atlatırsın
Ne bedduam var ne de ahım
Kalmadı kimseye insafım
Affedemem ben bunları geç
Atlatırsın, yaşın daha çok genç
-
Olmuyor bu sabah güneş bile tuhaf doğmuyor
Kafam hayli karışık gözlerim aynada
Beni bile görmüyor bil ki zorluyor
Bu kadar belirsizlik bizi zorluyor
Ben aşkı hapsettim ama artık kilit sende durmuyor
***
Gel yapma dedim bak böyle
Ne olur iki kelamda sen söyle
Durumumuz belirsiz çaba sarfedelim
***
Yaşanılanlar hep aynı
Hepimizde o tuhaf kaygı
Bakarsın toparlarız devam edelim
***
Dinletemedim dinletemedim
Kelimeler tükendi
Söyletemedim söyletemedim
Şimdi senle ben
***
Bir miyiz senle yoksa hiç miyiz
Gözüme baka baka umutlar
Yüzüme baka yalanlar
***
Dağılmıyor işte o kara bulutlar
Kader miyiz söyle yoksa biter miyiz
Kader miyiz söyle yoksa biter miyiz
-
Değdi saçlarıma bahar küleği
Nazende sevdiğim yadıma düştün
Her erin bahtına bir güzel düşer
Sen de tek benim yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
Sen de tek benim yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
***
Sensiz dağ döşüne çıktım bu seher
Öksüz kumru gibi güller laleler
Sen niye yalnızsın sordular eller
Böyledir üzgünüm yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
Böyledir üzgünüm yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
***
Gözlerim yoldadır kulağım seste
Ben seni unutamam en son nefeste
Ey ceylan bakışlım ey boyu deste
Ey taze sevdiğim yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
Ey taze sevdiğim yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün