İrem Derici

Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın, yaşın daha çok genç Seni herkese karşı savunuyordum Yüzümü kara çıkarmaz diyordum Gönül gözüyle baktığımdan Gerçeği, göremiyordum Seni herkese karşı savunuyordum Yüzümü kara çıkarmaz diyordum Gönül gözüyle baktığımdan Gerçeği, göremiyordum Nabza Göre Şerbet falan, filan On lafın, dokuzu yalan Kim varsa sana güvenip, inan İntikam için, gün sayıyor Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın, yaşın daha çok genç Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın, yaşın daha çok genç Seni herkese karşı savunuyordum Yüzümü kara çıkarmaz diyordum Gönül gözüyle baktığımdan Gerçeği, göremiyordum Nabza Göre Şerbet falan, filan On lafın, dokuzu yalan Kim varsa sana güvenip, inan İntikam için, gün sayıyor Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın, yaşın daha çok genç Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın, yaşın daha çok genç Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın, yaşın daha çok genç