İrem Derici

Olmuyor bu sabah güneş bile tuhaf doğmuyor Kafam hayli karışık gözlerim aynada Beni bile görmüyor bil ki zorluyor Bu kadar belirsizlik bizi zorluyor Ben aşkı hapsettim ama artık kilit sende durmuyor *** Gel yapma dedim bak böyle Ne olur iki kelamda sen söyle Durumumuz belirsiz çaba sarfedelim *** Yaşanılanlar hep aynı Hepimizde o tuhaf kaygı Bakarsın toparlarız devam edelim *** Dinletemedim dinletemedim Kelimeler tükendi Söyletemedim söyletemedim Şimdi senle ben *** Bir miyiz senle yoksa hiç miyiz Gözüme baka baka umutlar Yüzüme baka yalanlar *** Dağılmıyor işte o kara bulutlar Kader miyiz söyle yoksa biter miyiz Kader miyiz söyle yoksa biter miyiz

Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın, yaşın daha çok genç Seni herkese karşı savunuyordum Yüzümü kara çıkarmaz diyordum Gönül gözüyle baktığımdan Gerçeği, göremiyordum Seni herkese karşı savunuyordum Yüzümü kara çıkarmaz diyordum Gönül gözüyle baktığımdan Gerçeği, göremiyordum Nabza Göre Şerbet falan, filan On lafın, dokuzu yalan Kim varsa sana güvenip, inan İntikam için, gün sayıyor Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın, yaşın daha çok genç Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın, yaşın daha çok genç Seni herkese karşı savunuyordum Yüzümü kara çıkarmaz diyordum Gönül gözüyle baktığımdan Gerçeği, göremiyordum Nabza Göre Şerbet falan, filan On lafın, dokuzu yalan Kim varsa sana güvenip, inan İntikam için, gün sayıyor Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın, yaşın daha çok genç Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın, yaşın daha çok genç Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın Ne bedduam var ne de ahım Kalmadı kimseye insafım Affedemem ben bunları geç Atlatırsın, yaşın daha çok genç