İrem Derici

Ben bu filmi seyretmiştim Kırık iki kalp ortada kalıyor Bir yerlerde işitmiştim Üzülenin ahı kesin tutuyor *** Zaman aynasıdır her kişinin Kadere borç ödenmez ki peşin *** Gururun bir beden gönlüne büyük gelmiş Sözünden her dönen bir bedel ödermiş Aşk Leyla’yla Mecnun’u yerle bir etti O kim ki aşkı nereden bilecekmiş *** Ben bu filmi seyretmiştim Kırık iki kalp ortada kalıyor Bir yerlerde işitmiştim Üzülenin ahı kesin tutuyor *** Zaman aynasıdır her kişinin Kadere borç ödenmez ki peşin *** Gururun bir beden gönlüne büyük gelmiş Sözünden her dönen bir bedel ödermiş Aşk Leyla’yla Mecnun’u yerle bir etti O kim ki aşkı nereden bilecekmiş