Seni Çok Seviyorum Şarkı Sözleri
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İrem Derici
Seni Çok Seviyorum
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Bazen saçmalıyor insan
Bazen bilemiyor kıymetini aşkın
Sanki her gün mü yaşıyor
***
Bazen kaşınıyor insan
Bazen göremiyor gerçeğini aşkın
Hemen öyle kolay sanıyor
***
Hadi bir bak bize, geldik göze
Çok zor değil mi ayrı kalmak?
Vakit varken gel barışalım
Tek derdimiz mutlu olmak
***
Bu kadar zor mu?
Bu kadar zor mu?
Bu kadar zor mu söyle!
***
Bu kadar zor mu mutlu olması sence
Aşkımız dünyada dört yapraklı yonca
Hayatın anlamı üç kelime bence
Seni çok seviyorum