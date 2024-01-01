İrem Derici

Bazen saçmalıyor insan Bazen bilemiyor kıymetini aşkın Sanki her gün mü yaşıyor *** Bazen kaşınıyor insan Bazen göremiyor gerçeğini aşkın Hemen öyle kolay sanıyor *** Hadi bir bak bize, geldik göze Çok zor değil mi ayrı kalmak? Vakit varken gel barışalım Tek derdimiz mutlu olmak *** Bu kadar zor mu? Bu kadar zor mu? Bu kadar zor mu söyle! *** Bu kadar zor mu mutlu olması sence Aşkımız dünyada dört yapraklı yonca Hayatın anlamı üç kelime bence Seni çok seviyorum