İrem Derici

Geceleri paylaşır düşlerle, bir çözümü yok ki bunun Yanlışa düşer çıkmazlara, bir dönüşü yok ki bunun Sevgi olsun, taştan olsun, ama benimle olsun Çile çeker aşkın mapusunda, bir kaçışı yok ki bunun *** Koşmayı seviyor aşkın yollarına Kendini yormayıp bıktırmadan Her acıyı çekip alışa alışa Aşkı öğreniyor *** Sevmeyi seviyor, diyorum ya sana Kalpleri kırmayıp aldatmadan Farklı dünyalar tanıya tanıya Doğrusunu arıyor *** Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da Heyecan duymayı seviyor bu gönlüm bir sonuç almasa da *** Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da Heyecan duymayı seviyor bu gönlüm bir sonuç almasa da