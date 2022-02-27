İki Şarkı Sözleri
İrem Derici İki şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici İki şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İki sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Geceleri paylaşır düşlerle, bir çözümü yok ki bunun
Yanlışa düşer çıkmazlara, bir dönüşü yok ki bunun
Sevgi olsun, taştan olsun, ama benimle olsun
Çile çeker aşkın mapusunda, bir kaçışı yok ki bunun
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Koşmayı seviyor aşkın yollarına
Kendini yormayıp bıktırmadan
Her acıyı çekip alışa alışa
Aşkı öğreniyor
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Sevmeyi seviyor, diyorum ya sana
Kalpleri kırmayıp aldatmadan
Farklı dünyalar tanıya tanıya
Doğrusunu arıyor
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Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da
Heyecan duymayı seviyor bu gönlüm bir sonuç almasa da
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Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da
Heyecan duymayı seviyor bu gönlüm bir sonuç almasa da
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