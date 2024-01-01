7/24 Dinle
Sevimli (Bekar Bekir Orijinal Film Müziği)
Sevimli (Bekar Bekir Orijinal Film Müziği) Şarkı Sözleri
İrem Derici Sevimli (Bekar Bekir Orijinal Film Müziği) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Sevimli (Bekar Bekir Orijinal Film Müziği) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevimli (Bekar Bekir Orijinal Film Müziği) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İrem Derici
Sevimli (Bekar Bekir Orijinal Film Müziği)
Tüm Şarkıları
-
Gözleri nur saçıyor
Dilinden bal akıyor
Gözleri nur saçıyor
Dilinden bal akıyor
Saçları gül kokuyor
Sevimli, çok sevimli
Saçları gül kokuyor
Sevimli, çok sevimli
Sevimli, sevimli, sevimli
Çok sevimli
Buldun artık dengini
Dünyaların güzeli
Sevimli, sevimli, sevimli
Çok sevimli
Buldun artık dengini
Dünyaların güzeli
Ha-ha hey-hey-hey
Ha-ha hey haydi
Kırk bir kere maşallah
Boy, pos yerinde vallah
Kırk bir kere maşallah
Boy, pos yerinde vallah
Güzellik vermiş Allah
Sevimli, çok sevimli
Güzellik vermiş Allah
Sevimli, çok sevimli
Sevimli, sevimli, sevimli
Çok sevimli
Buldun artık dengini
Dünyaların güzeli
Sevimli, sevimli, sevimli
Çok sevimli
Buldun artık dengini
Dünyaların güzeli
Yüzü bir melek gibi
Uyuyan bebek gibi
Yüzü bir melek gibi
Uyuyan bebek gibi
Taze bir çiçek gibi
Sevimli, çok sevimli
Taze bir çiçek gibi
Sevimli, çok sevimli
Sevimli, sevimli, sevimli
Çok sevimli
Buldun artık dengini
Dünyaların güzeli
Sevimli, sevimli, sevimli
Çok sevimli
Buldun artık dengini
Dünyaların güzeli