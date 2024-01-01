İrem Derici

Gözleri nur saçıyor Dilinden bal akıyor Gözleri nur saçıyor Dilinden bal akıyor Saçları gül kokuyor Sevimli, çok sevimli Saçları gül kokuyor Sevimli, çok sevimli Sevimli, sevimli, sevimli Çok sevimli Buldun artık dengini Dünyaların güzeli Sevimli, sevimli, sevimli Çok sevimli Buldun artık dengini Dünyaların güzeli Ha-ha hey-hey-hey Ha-ha hey haydi Kırk bir kere maşallah Boy, pos yerinde vallah Kırk bir kere maşallah Boy, pos yerinde vallah Güzellik vermiş Allah Sevimli, çok sevimli Güzellik vermiş Allah Sevimli, çok sevimli Sevimli, sevimli, sevimli Çok sevimli Buldun artık dengini Dünyaların güzeli Sevimli, sevimli, sevimli Çok sevimli Buldun artık dengini Dünyaların güzeli Yüzü bir melek gibi Uyuyan bebek gibi Yüzü bir melek gibi Uyuyan bebek gibi Taze bir çiçek gibi Sevimli, çok sevimli Taze bir çiçek gibi Sevimli, çok sevimli Sevimli, sevimli, sevimli Çok sevimli Buldun artık dengini Dünyaların güzeli Sevimli, sevimli, sevimli Çok sevimli Buldun artık dengini Dünyaların güzeli