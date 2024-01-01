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7/24 Dinle Özledim

Özledim Şarkı Sözleri

İrem Derici Özledim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Özledim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Özledim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İrem Derici

İrem Derici

Özledim

  • Suçu Bana Atma

  • Dön Bana

  • Ara Ara (remix)

  • Ara Ara

  • Avuçlarım Kanıyor

  • Bırakma

  • Dönmelisin

  • Nerdesin

  • Sen Yokken

  • Sus

  • Söyle

  • Yeter

  • Özledim

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