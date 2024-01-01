Piyanist Şarkı Sözleri
İrem Derici Piyanist şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Piyanist şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Piyanist sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Tanıdın zannettin beni üç yılda
Bitmez hiç farz ettin, yalan aslında
İyi günde sen, kötü günde sen
Nasıl desem teşekkürler, teşekkürler
***
Ayrılık aşkın sessiz kardeşidir
Kim kimin bilmem kalpte son eşidir
Bunca yıl senle geçti ve son kez
Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler
Teşekkürler sana son kez teşekkürler
***
Ne yaparsan yap, her zaman iyi ol
Ne olur durdur hüzününü
Bilirim korkma ilk gün hep zordur
Son lafım budur teşekkürler, teşekkürler
***
Tanıdım zannettim beni üç yılda
Kalbime bahsettim o da farkında
İyi günde ben, kötü günde ben
Nasıl dedin teşekkürler, teşekkürler
Teşekkürler sana son kez
***
Ne yaparsan yap, her zaman iyi ol
Ne olur durdur hüzününü
Bilirim korkma ilk gün hep zordur
Son lafım budur teşekkürler, teşekkürler
***
Teşekkürler, teşekkürler
Teşekkürler, teşekkürler
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Beni affet kızım
Gözümün önünde büyüdün göremedim
Beni affet kızım
Nasıl sevdim seni gösteremedim
***
Beni mahvet kızım
Bir lafın yeter buna, sana söylemedim
Hadi vazgeç kızım
Benim gözümde hiç büyüyemedin.
***
Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu?
Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu?
Başın sıkışırsa bana söz ver lütfen olur mu?
Sen çağır baban hazır
-
Anlayamazsın
Sana ne duyduğumu
Göklere açıp elimi ne konuştuğumu
***
Anlayamazsın
Sana ne duyduğumu
Göklere açıp elimi ne konuştuğumu
***
Madem seviyorsun
Kime gidiyorsun
Ve bunu biliyorsun
Ki sen her defasında
***
Böyle yapınca
Kendi elinle beni kaybettin
Yok sen yorulma
Onlar sorunca anlat utanma
Neyi mahvettin
***
Madem seviyorsun
Kime gidiyorsun
Ve bunu biliyorsun
Ki sen her defasında
***
Böyle yapınca
Kendi elinle beni kaybettin
Yok sen yorulma
Onlar sorunca anlat utanma
Neyi mahvettin
***
Anlayamazsın
-
Bi gideni mi var bu aşkın
Bi küseni mi var da yoksa
Senin haberin yok
Ya da kederin yok
Hiç olmadı olmasın da zaten
***
Bi susanı mı var bu aşkın
Bi biteni mi var da yoksa
Senin haberin yok
Ya da bu rolün çok
Anladın. anladın da neyse
***
Keşke görebilseydim
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Artık konuşulmazda
Benle, benle
***
Keşke görebilseydm
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Senle, senle
***
Bi gideni mi var bu aşkın
Bi küseni mi var da yoksa
Senin haberin yok
Ya da kederin yok
Hiç olmadı olmasın da zaten
***
Keşke görebilseydim
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
***
Keşke görebilseydm
Herkes daha mutluyken
Aşkın doğduğu yerde
Yeni buluşulmuşken
Senden bana bir şey yok
Senle
***
Keşke görebilseydm
Keşke görebilseydm
Keşke görebilseydm
***
Bi gideni mi var bu aşkın
Görebilseydim
-
Kaderde varsa bizim payımız susmak
Demek ki her şey eksik değerde
Tuhaf bu halin güvendiğin aklın nerde
Sığındığın yanlış bi gölge
***
Gelemedin kendine sen belki de bilerek
Bir adım at yanlısından vazgeçerek
Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek
Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi süre bu yükü taşırım önce sen git
Ben çok kararsızım
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi süre bu yükü taşırım önce sen git
Ben çok kararsızım
***
Gelemedin kendine sen belki de bilerek
Bir adım at yanlısından vazgeçerek
Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek
Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi süre bu yükü taşırım önce sen git
Ben çok kararsızım
***
Son sözler dayanır yakında kapıya
Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka
Bi süre bu yükü taşırım önce sen git
Ben çok kararsızım
***
Önce sen git ben çok kararsızım
N'olur sen git çok kararsızım
Kararsızım
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