İrem Derici

Teşekkürler Ft Sinan Akçıl Tanıdın zannettin beni üç yılda Bitmez hiç farz ettin, yalan aslında İyi günde sen, kötü günde sen Nasıl desem teşekkürler, teşekkürler *** Ayrılık aşkın sessiz kardeşidir Kim kimin bilmem kalpte son eşidir Bunca yıl senle geçti ve son kez Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler Teşekkürler sana son kez teşekkürler *** Ne yaparsan yap, her zaman iyi ol Ne olur durdur hüzününü Bilirim korkma ilk gün hep zordur Son lafım budur teşekkürler, teşekkürler *** Tanıdım zannettim beni üç yılda Kalbime bahsettim o da farkında İyi günde ben, kötü günde ben Nasıl dedin teşekkürler, teşekkürler Teşekkürler sana son kez *** Ne yaparsan yap, her zaman iyi ol Ne olur durdur hüzününü Bilirim korkma ilk gün hep zordur Son lafım budur teşekkürler, teşekkürler *** Teşekkürler, teşekkürler Teşekkürler, teşekkürler

Kızım Ft Sinan Akçıl Beni affet kızım Gözümün önünde büyüdün göremedim Beni affet kızım Nasıl sevdim seni gösteremedim *** Beni mahvet kızım Bir lafın yeter buna, sana söylemedim Hadi vazgeç kızım Benim gözümde hiç büyüyemedin. *** Evlendiğin adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken içimdeki hüzün sorun mu? Başın sıkışırsa bana söz ver lütfen olur mu? Sen çağır baban hazır

Anlayamazsın Ft Sinan Akçıl Anlayamazsın Sana ne duyduğumu Göklere açıp elimi ne konuştuğumu *** Anlayamazsın Sana ne duyduğumu Göklere açıp elimi ne konuştuğumu *** Madem seviyorsun Kime gidiyorsun Ve bunu biliyorsun Ki sen her defasında *** Böyle yapınca Kendi elinle beni kaybettin Yok sen yorulma Onlar sorunca anlat utanma Neyi mahvettin *** Madem seviyorsun Kime gidiyorsun Ve bunu biliyorsun Ki sen her defasında *** Böyle yapınca Kendi elinle beni kaybettin Yok sen yorulma Onlar sorunca anlat utanma Neyi mahvettin *** Anlayamazsın

Bi Gideni Mi Var Ft Sinan Akçıl Bi gideni mi var bu aşkın Bi küseni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da kederin yok Hiç olmadı olmasın da zaten *** Bi susanı mı var bu aşkın Bi biteni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da bu rolün çok Anladın. anladın da neyse *** Keşke görebilseydim Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Artık konuşulmazda Benle, benle *** Keşke görebilseydm Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Senle, senle *** Bi gideni mi var bu aşkın Bi küseni mi var da yoksa Senin haberin yok Ya da kederin yok Hiç olmadı olmasın da zaten *** Keşke görebilseydim Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok *** Keşke görebilseydm Herkes daha mutluyken Aşkın doğduğu yerde Yeni buluşulmuşken Senden bana bir şey yok Senle *** Keşke görebilseydm Keşke görebilseydm Keşke görebilseydm *** Bi gideni mi var bu aşkın Görebilseydim