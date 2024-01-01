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7/24 Dinle Piyanist

Piyanist Şarkı Sözleri

İrem Derici Piyanist şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Piyanist şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Piyanist sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İrem Derici

İrem Derici

Piyanist

  • Teşekkürler Ft Sinan Akçıl

  • Çok Sevmek Yasaklanmalı ft İrem Derici

  • Arada Sırada Ft Sinan Akçıl

  • Kızım Ft Sinan Akçıl

  • Anlayamazsın Ft Sinan Akçıl

  • Bi Gideni Mi Var Ft Sinan Akçıl

  • Kararsızım Ft Sinan Akçıl

  • Ağlamayacağım Ft Sinan Akçıl

  • Eve Giremiyorum Ft Sinan Akçıl

  • Gurur Ft Sinan Akçıl

  • Bir Devir Bitti Ft Sinan Akçıl

  • Güzel Karım

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