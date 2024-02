İrem Derici

Tanıdın zannettin beni üç yılda Bitmez hiç farz ettin, yalan aslında İyi günde sen, kötü günde sen Nasıl desem teşekkürler, teşekkürler *** Ayrılık aşkın sessiz kardeşidir Kim kimin bilmem kalpte son eşidir Bunca yıl senle geçti ve son kez Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler Teşekkürler sana son kez teşekkürler *** Ne yaparsan yap, her zaman iyi ol Ne olur durdur hüzününü Bilirim korkma ilk gün hep zordur Son lafım budur teşekkürler, teşekkürler *** Tanıdım zannettim beni üç yılda Kalbime bahsettim o da farkında İyi günde ben, kötü günde ben Nasıl dedin teşekkürler, teşekkürler Teşekkürler sana son kez *** Ne yaparsan yap, her zaman iyi ol Ne olur durdur hüzününü Bilirim korkma ilk gün hep zordur Son lafım budur teşekkürler, teşekkürler *** Teşekkürler, teşekkürler Teşekkürler, teşekkürler

Anlayamazsın Sana ne duyduğumu Göklere açıp elimi ne konuştuğumu *** Anlayamazsın Sana ne duyduğumu Göklere açıp elimi ne konuştuğumu *** Madem seviyorsun Kime gidiyorsun Ve bunu biliyorsun Ki sen her defasında *** Böyle yapınca Kendi elinle beni kaybettin Yok sen yorulma Onlar sorunca anlat utanma Neyi mahvettin *** Madem seviyorsun Kime gidiyorsun Ve bunu biliyorsun Ki sen her defasında *** Böyle yapınca Kendi elinle beni kaybettin Yok sen yorulma Onlar sorunca anlat utanma Neyi mahvettin *** Anlayamazsın

Kaderde varsa bizim payımız susmak Demek ki her şey eksik değerde Tuhaf bu halin güvendiğin aklın nerde Sığındığın yanlış bi gölge *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlısından vazgeçerek Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Gelemedin kendine sen belki de bilerek Bir adım at yanlısından vazgeçerek Yeni değil ayrılık çok eski bir gelenek Sözüm ona gidiyorsun istemeyerek *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Son sözler dayanır yakında kapıya Çok zor gelecek sana da bana da mutlaka Bi süre bu yükü taşırım önce sen git Ben çok kararsızım *** Önce sen git ben çok kararsızım N'olur sen git çok kararsızım Kararsızım