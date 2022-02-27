İrem Derici

Hiç iyi değil ruh halin Git bak kaldıkça batıyorsun Sen aşkı ne zannediyorsun *** Hayal perdesinde yalanlar yaşandı Ve bitti o günahlar Sen yüreğimi haketmiyorsun Artık geçmişim ben hislerimden, emeklerimde Tatsız bir hakikat, mutlu son yok bu hikayede *** Yanlış alarm canım büyü bozuldu Bugünü yaz bi' yere Ayrı dünyaların insanlarıyız İyi bak kendine *** Yanlış alarm canım büyü bozuldu Bugünü yaz bi' yere Ayrı dünyaların insanlarıyız İyi bak kendine *** Hiç iyi değil ruh halin Git bak kaldıkça batıyorsun Sen aşkı ne zannediyorsun ** Hayal perdesinde yalanlar yaşandı Ve bitti o günahlar Sen yüreğimi haketmiyorsun Artık geçmişim ben hislerimden, emeklerimde Tatsız bir hakikat, mutlu son yok bu hikayede *** Yanlış alarm canım büyü bozuldu Bugünü yaz bi' yere Ayrı dünyaların insanlarıyız İyi bak kendine *** Yanlış alarm canım büyü bozuldu Bugünü yaz bi' yere Ayrı dünyaların insanlarıyız İyi bak kendine *** Yanlış alarm canım büyü bozuldu Bugünü yaz bi' yere Ayrı dünyaların insanlarıyız İyi bak kendine *** Yanlış alarm canım büyü bozuldu Bugünü yaz bi' yere Ayrı dünyaların insanlarıyız İyi bak kendine