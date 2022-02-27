İrem Derici

Sabıka Kaydı Şarkı Sözleri
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Hiç iyi değil ruh halin
Git bak kaldıkça batıyorsun
Sen aşkı ne zannediyorsun
***
Hayal perdesinde yalanlar yaşandı
Ve bitti o günahlar
Sen yüreğimi haketmiyorsun
Artık geçmişim ben hislerimden, emeklerimde
Tatsız bir hakikat, mutlu son yok bu hikayede
***
Yanlış alarm canım büyü bozuldu
Bugünü yaz bi' yere
Ayrı dünyaların insanlarıyız
İyi bak kendine
***
Yanlış alarm canım büyü bozuldu
Bugünü yaz bi' yere
Ayrı dünyaların insanlarıyız
İyi bak kendine
***
Hiç iyi değil ruh halin
Git bak kaldıkça batıyorsun
Sen aşkı ne zannediyorsun
**
Hayal perdesinde yalanlar yaşandı
Ve bitti o günahlar
Sen yüreğimi haketmiyorsun
Artık geçmişim ben hislerimden, emeklerimde
Tatsız bir hakikat, mutlu son yok bu hikayede
***
Yanlış alarm canım büyü bozuldu
Bugünü yaz bi' yere
Ayrı dünyaların insanlarıyız
İyi bak kendine
***
Yanlış alarm canım büyü bozuldu
Bugünü yaz bi' yere
Ayrı dünyaların insanlarıyız
İyi bak kendine
***
Yanlış alarm canım büyü bozuldu
Bugünü yaz bi' yere
Ayrı dünyaların insanlarıyız
İyi bak kendine
***
Yanlış alarm canım büyü bozuldu
Bugünü yaz bi' yere
Ayrı dünyaların insanlarıyız
İyi bak kendine
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