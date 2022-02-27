İrem Derici

Sabıka Kaydı Şarkı Sözleri
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Günler geçmiş, aylar olmuş
Ona ne lüzum var
Yüzüme bir defa gülmedi hayat
Şimdi kahkahalar
Dediler bakıp sağına soluna
Beni arıyormuş
Dönmek isterse istediğim tek
Şartı da buymuş
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
***
Artık mutlu bir hayatta
Ona ne lüzum var
Kalbim ruhum hep ayakta
Aşka yakınlar
Dediler bakıp sağına soluna
Beni arıyormuş
Dönmek isterse istediğim tek
Şartı da buymuş
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
***
Yazsın bana, belki dönerim
Yazsın bana, sevdiğini o
Yazsın bana kapımın önüne
Yatsın ya da, oooh
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