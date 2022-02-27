İrem Derici

Günler geçmiş, aylar olmuş Ona ne lüzum var Yüzüme bir defa gülmedi hayat Şimdi kahkahalar Dediler bakıp sağına soluna Beni arıyormuş Dönmek isterse istediğim tek Şartı da buymuş *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh *** Artık mutlu bir hayatta Ona ne lüzum var Kalbim ruhum hep ayakta Aşka yakınlar Dediler bakıp sağına soluna Beni arıyormuş Dönmek isterse istediğim tek Şartı da buymuş *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh *** Yazsın bana, belki dönerim Yazsın bana, sevdiğini o Yazsın bana kapımın önüne Yatsın ya da, oooh