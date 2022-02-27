Mest Of Şarkı Sözleri
İrem Derici Mest Of şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici Mest Of şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mest Of sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Saklama artık gerçeği
Senden öğrenmeliyim
Göze mi geldi aşkımız, söyle
Ben bilmeliyim
***
Başkası varsa, karşımda durma
Çek, git yoluna
Her şey burada bitmeli
***
Yok dostum, zor dostum
Bu böyle olmaz
Kaderden arkadaş
İnan kaçılmaz
***
Şüphe varsa eğer
Sevgi yaşanmaz
Yalan dolanlarla
Zaman aşılmaz
***
Ne yeminler etmiştin
Hani beni sevmiştin
Uğrumda can vermiştin
Ya şimdiki bu halin
***
Yok dostum, zor dostum
Bu böyle olmaz
Kaderden arkadaş
İnan kaçılmaz
***
Şüphe varsa eğer
Sevgi yaşanmaz
Yalan dolanlarla
Zaman aşılmaz
***
Kabahat bende
Belki de sende, bilemiyorum
Kördüğüm oldu
Bu işin sonu, çözemiyorum
***
Gözyaşı değil
Süzülen gözden, ağlamıyorum
Sensizliğe hazırım
***
Yok dostum, zor dostum
Bu böyle olmaz
Kaderden arkadaş
İnan kaçılmaz
***
Şüphe varsa eğer
Sevgi yaşanmaz
Yalan dolanlarla
Zaman aşılmaz
***
Ne yeminler etmiştin
Hani beni sevmiştin
Uğrumda can vermiştin
Ya şimdiki bu halin
***
Yok dostum, zor dostum
Bu böyle olmaz
Kaderden arkadaş
İnan kaçılmaz
***
Şüphe varsa eğer
Sevgi yaşanmaz
Yalan dolanlarla
(Zaman aşılmaz)
***
Yok dostum, zor dostum
Bu böyle olmaz
Kaderden arkadaş
İnan kaçılmaz
***
Şüphe varsa eğer
Sevgi yaşanmaz
Yalan dolanlarla
Zaman aşılmaz
-
Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Alışamadım inan inan yokluğuna
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım
Düşlerime hasret yağdı
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım, nerdesin?
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin, nerdesin?
***
Böyle yazılmış bilirim alnıma
Hasret acısı göğsümde yara
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
Dayanamam yokluğuna
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım
Düşlerime hasret yağdı
***
Bir sen vardın yüreğime sardığım
Canımı paylaştığım, nerdesin?
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
***
Beni sana hapsettin
Dönülmez uzaklarda
Kaderime terk ettin
nerdesin?
-
-
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gel sormam kimler öpmüş dudaklarını
Gel bir dokunuş unutturur günahlarını
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gönlümü çeldi edası hoş sedası
Koydum aklıma benim olacak
Durmadı gidiverdi bilmez
Bütün yolları bana çıkacak
***
Gel, sormam kimler öpmüş dudaklarını
Gel, bir dokunuş unutturur günahlarını
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
***
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
Gel sen benim ol
Gitsen hüzündür
Bir gülüşüne kurban
Al ben seninim
Bende hüküm sür
Koynuma giriver aman
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