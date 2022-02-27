İrem Derici

Yok Dostum Zor Dostum Saklama artık gerçeği Senden öğrenmeliyim Göze mi geldi aşkımız, söyle Ben bilmeliyim *** Başkası varsa, karşımda durma Çek, git yoluna Her şey burada bitmeli *** Yok dostum, zor dostum Bu böyle olmaz Kaderden arkadaş İnan kaçılmaz *** Şüphe varsa eğer Sevgi yaşanmaz Yalan dolanlarla Zaman aşılmaz *** Ne yeminler etmiştin Hani beni sevmiştin Uğrumda can vermiştin Ya şimdiki bu halin *** Yok dostum, zor dostum Bu böyle olmaz Kaderden arkadaş İnan kaçılmaz *** Şüphe varsa eğer Sevgi yaşanmaz Yalan dolanlarla Zaman aşılmaz *** Kabahat bende Belki de sende, bilemiyorum Kördüğüm oldu Bu işin sonu, çözemiyorum *** Gözyaşı değil Süzülen gözden, ağlamıyorum Sensizliğe hazırım *** Yok dostum, zor dostum Bu böyle olmaz Kaderden arkadaş İnan kaçılmaz *** Şüphe varsa eğer Sevgi yaşanmaz Yalan dolanlarla Zaman aşılmaz *** Ne yeminler etmiştin Hani beni sevmiştin Uğrumda can vermiştin Ya şimdiki bu halin *** Yok dostum, zor dostum Bu böyle olmaz Kaderden arkadaş İnan kaçılmaz *** Şüphe varsa eğer Sevgi yaşanmaz Yalan dolanlarla (Zaman aşılmaz) *** Yok dostum, zor dostum Bu böyle olmaz Kaderden arkadaş İnan kaçılmaz *** Şüphe varsa eğer Sevgi yaşanmaz Yalan dolanlarla Zaman aşılmaz

Beni Sana Hapsettin Böyle yazılmış bilirim alnıma Hasret acısı göğsümde yara *** Böyle yazılmış bilirim alnıma Hasret acısı göğsümde yara *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Alışamadım inan inan yokluğuna *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım Düşlerime hasret yağdı *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım, nerdesin? *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin, nerdesin? *** Böyle yazılmış bilirim alnıma Hasret acısı göğsümde yara *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin Dayanamam yokluğuna *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım Düşlerime hasret yağdı *** Bir sen vardın yüreğime sardığım Canımı paylaştığım, nerdesin? *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin *** Beni sana hapsettin Dönülmez uzaklarda Kaderime terk ettin nerdesin?