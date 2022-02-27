İki Şarkı Sözleri
İrem Derici İki şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Derici İki şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İki sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Neslimiz tükeniyor, azalıyoruz
Peki neden hep böyle biz üzülüyoruz
Yüreğini ortaya koyan kalmadı
Aşk meleği bunu açıklamalı
***
Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor
Umursamıyorum, olay çıkıyor
Aşkta bir taraf erken bıkıyor
Gariplik bizde mi, gidenlerde mi?
***
Senin benimle zorun ne sevgilim
Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun
Açık açık anlat, sorun ne sevgilim
Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun?
***
Senin benimle zorun ne sevgilim
Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun
Açık açık anlat, sorun ne sevgilim
Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun?
***
Neslimiz tükeniyor, azalıyoruz
Peki neden hep böyle biz üzülüyoruz
Yüreğini ortaya koyan kalmadı
Aşk meleği bunu açıklamalı
***
Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor
Umursamıyorum, olay çıkıyor
Aşkta bir taraf erken bıkıyor
Gariplik bizde mi, gidenlerde mi?
***
Senin benimle zorun ne sevgilim
Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun
Açık açık anlat, sorun ne sevgilim
Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun?
***
Senin benimle zorun ne sevgilim
Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun
Açık açık anlat, sorun ne sevgilim
Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun?
***
Senin benimle zorun ne sevgilim
Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun
Açık açık anlat, sorun ne sevgilim
Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun?
***
Senin benimle zorun ne sevgilim
Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun
Açık açık anlat, sorun ne sevgilim
Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun?
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