İrem Derici

Neslimiz tükeniyor, azalıyoruz Peki neden hep böyle biz üzülüyoruz Yüreğini ortaya koyan kalmadı Aşk meleği bunu açıklamalı *** Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor Umursamıyorum, olay çıkıyor Aşkta bir taraf erken bıkıyor Gariplik bizde mi, gidenlerde mi? *** Senin benimle zorun ne sevgilim Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun Açık açık anlat, sorun ne sevgilim Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? *** Senin benimle zorun ne sevgilim Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun Açık açık anlat, sorun ne sevgilim Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? *** Neslimiz tükeniyor, azalıyoruz Peki neden hep böyle biz üzülüyoruz Yüreğini ortaya koyan kalmadı Aşk meleği bunu açıklamalı *** Üstüne düşüyorum, kendini çekiyor Umursamıyorum, olay çıkıyor Aşkta bir taraf erken bıkıyor Gariplik bizde mi, gidenlerde mi? *** Senin benimle zorun ne sevgilim Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun Açık açık anlat, sorun ne sevgilim Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? *** Senin benimle zorun ne sevgilim Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun Açık açık anlat, sorun ne sevgilim Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? *** Senin benimle zorun ne sevgilim Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun Açık açık anlat, sorun ne sevgilim Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun? *** Senin benimle zorun ne sevgilim Bu kalbi kırıp kırıp neden parçalıyorsun Açık açık anlat, sorun ne sevgilim Neden şimdi yeni bir savaş başlatıyorsun?