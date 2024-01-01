-
Güneş uyandırdı beni bu sabah
Hâlâ karanlıktı, hâlâ soğuktu kalbim
Aynalar küsmüş bana yine, ellerim soğuk
Ağlıyorum, gözümde kanlar
Duy sesimi, gör artık hâlimi, dön bana
***
"Hayal kurmak bedava", demiştik hani
Hayallerim var şimdi
Bir gün güneş doğmayacak
Yıldızlar benim olacak
O zaman anlayacaksın değerimi
İş işten geçmiş olacak
***
Artık ne gözlerim ne gülüşüm
Ne ellerim ne de kalbim senin
Artık hepsi benim, yalnız benim, işte benim
Gerçek benim, işte benim, yalnız benim
Karşındaki benim
Ağlayan benim, özleyen benim, bekleyen benim
***
Artık ne gözlerim ne gülüşüm
Ne ellerim ne de kalbim senin
Artık hepsi benim, yalnız benim, işte benim
Gerçek benim, işte benim, yalnız benim
Karşındaki benim
Ağlayan benim, özleyen benim, bekleyen benim
-
Ceza mı bu
Çektiğim çile mi
Yıllardır tuttuğum nöbet bitmeyecek mi?
Bir küçük kar tanesi gibiyim
Avucunda eriyen dön bebeğim
Gözyaşlarını görürsem
Erir kanatlarım
Uçamam rüyalarında yanına
Sonsuzluk senle başladı
O küçük dünyamda
Unutma gittiğinde yarım kaldım
Çöllerdeyim yanıyorum
Kutuptayım üşüyorum
Ceza benim çekiyorum ne olur dön
Uzanıyorum tutamıyorum
Özlüyorum ağlıyorum
Yasak mısın anlamıyorum ne olur dön
Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem
Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem
Bebeğim benim, hayalet sevgilim
Bebeğim benim, hayalet sevgilim
Hayalet sevgilim
Çöllerdeyim yanıyorum
Kutuptayım üşüyorum
Ceza benim çekiyorum ne olur dön
Uzanıyorum tutamıyorum
Özlüyorum ağlıyorum
Yasak mısın anlamıyorum ne olur dön
Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem
Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem
Bebeğim benim hayalet sevgilim
Bebeğim benim hayalet sevgilim
Hayalet sevgilim
Hayalet sevgilim
-
Bir gün dönüpte baktığında
Beni bulamazsın yanında
Hatıralarla boğuştuğunda
Yollar girmiş olur aramıza
***
Gözyaşlarım kurudu
Verdiğin çiçekler gibi
Ağladığım geceler
Karanlık geçmişim şimdi
***
Hani nerde verdiğin sözler
Hani nerde kaldı sıcak gülüşler
Ellerim üşüdü ellerini ver
Ne olur anla beni, dön gel
-
Yaptığım yırtılmış bir hayatı yapıştırmaya çalışmak
Paramparça olmuş bir düzenin çırpınışlarını durdurmak
"Kırılan aynalar mı yoksa uğursuz olan kalbim mi?" diyorlar
Sessiz çığlıklar, kırık dökük parçalar anlatıyor mu sana?
Çölde bir kum tanesi olmak var
Denizden bir dalga
Yağmurun bir damlası olmak var
Ama istediğim seninle olmak
Çölde bir kum tanesi olmak var
Denizden bir dalga
Yağmurun bir damlası olmak var
Ama istediğim seninle olmak
Korktuğum yitirmek değil ki vazgeçememekti
Belki de istediğim tek bir renkti ama siyah değildi
Şimdi uzaklarda kaldı beklediklerim
Çok mu fazlaydı senden istediklerim?
Çölde bir kum tanesi olmak var
Denizden bir dalga
Yağmurun bir damlası olmak var
Ama istediğim seninle olmak
Çölde bir kum tanesi olmak var
Denizden bir dalga
Yağmurun bir damlası olmak var
Ama istediğim seninle olmak
Seninle olmak
Seninle olmak
-
İçindeydi
O derin kuyunun
Çırpındıkça karanlıkta kayboldun
***
Seni
Kurtarmak isterken
O derin denizimde yok oldun
***
Şimdi bak aynaya
Karşımdaki sen misin ağlayan?
Seni hapsettim içime
Uçamadın, kaçamadın, parçalandın
***
Son sirendi kaçan, son kuşlardı uçan
Ölümüne bencildik, ölümüne sefil
İmkansızdı sevdik, bir yer aradık yetik
Hâlbuki bilemedik, biten bizdik
***
Söyleyemedim gerçeği
Ölumüne sevdiğimi
Elimde bedenimin külleri
Ruhum ebediyen gizli
***
Beni sevme diye
Yalvardım gözlerine
Dinletemedim kalbine
Susabildim sadece
-
Önce büyük yeminleri öldürdük
Yalanlarımızı söndürdük topraklarla
Yaralarımızı karanlıklarla örttük
Göç ettirdik gizli yağmurlarla
Evcil oyunlar oynadık
Fotoğrafları aşk yok olsun diye yırttın
Adı bende gizliydi gözlerinin
Giderken onları da kanattın
İstanbul ağlardı sen acıttığında, ben değil
İstanbul kapardı narin perdelerini, ben değil
O vazgeçer, sonra özlerdi seni, ben değil
Yalan söyledim, yalan söyledim
İstanbul ağlardı sen acıttığında, ben değil
İstanbul kapardı narin perdelerini, ben değil
O vazgeçer, sonra özlerdi seni, ben değil
Yalan söyledim, yalan söyledim
Yalan söyledim
Önce büyük yeminleri öldürdük
Yalanlarımızı söndürdük topraklarla
Yaralarımızı karanlıklarla örttük
Göç ettirdik gizli yağmurlarla
Evcil oyunlar oynadık
Fotoğrafları aşk yok olsun diye yırttın
Adı bende gizliydi gözlerinin
Giderken onları da kanattın
İstanbul ağlardı sen acıttığında, ben değil
İstanbul kapardı narin perdelerini, ben değil
O vazgeçer, sonra özlerdi seni, ben değil
Yalan söyledim, yalan söyledim
İstanbul ağlardı sen acıttığında, ben değil
İstanbul kapardı narin perdelerini, ben değil
O vazgeçer, sonra özlerdi seni, ben değil
Yalan söyledim, yalan söyledim
Yalan söyledim
-
Ne sandın yar seni özleyeceğimi mi?
Sensizken üzülüp seni bekleyeceğimi mi?
Ağlarken yanımda isteyeceğimi mi?
Pişman olupta sana geri döneceğimi mi?
***
Demek ki sende bekleyeceksin benim gibi,
Çok özleyeceksin sesimi,
Görmek için gözlerimi daha çok beklersin,
Daha çok beklersin...
***
Korkmuyorum yalnız kalmaktan,
Karanlıktan, yağan yağmurdan,
Sensizlikten esir kalmaktan,
Nerdesin? Gelirmisin?
Nerdesin? Gelirmisin?
Diyeceksin...
***
Sende bekleyeceksin benim gibi
Çok özleyeceksin sesimi,
Görmek için gözlerimi daha çok beklersin,
Daha çok beklersin...
***
Korkmuyorum yalnız kalmaktan,
Karanlıktan, yağan yağmurdan,
Sensizlikten esir kalmaktan,
Nerdesin? Gelirmisin?
Nerdesin? Gelirmisin?
Diyeceksin...
***
Sende bekleyeceksin benim gibi
Çok özleyeceksin sesimi,
Görmek için gözlerimi daha çok beklersin,
Daha çok beklersin...
-
Hani sen hep yanımda olacaktın?
Hani ellerimi bırakmayacaktın?
Hani hep yanımda kalacaktın?
Bıraktın, sen şimdi yalnız kalacaksın
Kara toprak gibi
Gökte yıldızlar gibi
Annemin sıcak kucağı gibi
Arkadaş, dost, baba öğüdü gibi
İhtiyacım var sana
Ne olur anla beni
Kara toprak gibi
Gökte yıldızlar gibi
Annemin sıcak kucağı gibi
Arkadaş, dost, baba öğüdü gibi
İhtiyacım var sana
Ne olur anla beni
Ağlamaktan kurudu gözyaşlarım
Yine de aynı yerde bekliyor olacağım
Belki sensiz ve sessiz kalacağım
Ama hâlâ seni seviyor olacağım
Kara toprak gibi
Gökte yıldızlar gibi
Annemin sıcak kucağı gibi
Arkadaş, dost, baba öğüdü gibi
İhtiyacım var sana
Ne olur anla beni
Kara toprak gibi
Annemin sıcak
Baba öğüdü gibi
İhtiyacım var sana
Ne olur anla beni
-
Kapımı çaldı yine
Korkuyorum gider diye
Başkasını sevsen bile
Benimsin diye bilsem keşke
Mektuplarını yaktım
Sen benim hayallerimi yıktın
Nasıl da bağlanmışım
Hayat beni çözer misin?
Yerde misin?
Gökte misin?
Gizlendiğin yerden çıkıp gelir misin?
"Nefessiz kaldım, inan ki ben bir hiçim!" dersem
Hayat beni çözer misin?
Hayat beni çözer misin?
Kapımı çaldı yine
Korkuyorum gider diye
Başkasını sevsen bile
Benimsin diye bilsem keşke
Mektuplarını yaktım
Sen benim hayallerimi yıktın
Nasıl da bağlanmışım
Hayat beni çözer misin?
Yerde misin?
Gökte misin?
Gizlendiğin yerden çıkıp gelir misin?
"Nefessiz kaldım, inan ki ben bir hiçim!" dersem
Hayat beni çözer misin?
Hayat beni çözer misin?
Yerde misin?
Gökte misin?
Gizlendiğin yerden çıkıp gelir misin?
"Nefessiz kaldım, inan ki ben bir hiçim!" dersem
Hayat beni çözer misin?
Hayat beni çözer misin?
-
Yeni verdiğin sözler yalanlarının
Her yeni gülümseyiş gözyaşının
Her yeni küçük adım uzak diyarların sebebi değil mi?
***
Beni böyle bırakıp
Gecelerce ağlatıp
Esir etmek karanlığa suç değil mi ?
Nasıl dayanır yüreğim
Seni onla görmeye
Nasıl değdi ellerin onun ellerine
***
Git, bir daha dönme geri
İstemem bundan gayri ellerini
Git, yollar senin olsun
Yıllarım bana kalsın bırak beni
Bırak beni
***
Beni böyle bırakıp
Gecelerce ağlatıp
Esir etmek karanlığa suç değil mi?
Nasıl dayanır yüreğim
Seni onla görmeye
Nasıl değdi ellerin onun ellerine
***
Git, bir daha dönme geri
İstemem bundan gayri ellerini
Git, yollar senin olsun
Yıllarım bana kalsın bırak beni
***
Git, bir daha dönme geri
İstemem bundan gayri ellerini
Git, yollar senin olsun
Yıllarım bana kalsın bırak beni
Bırak beni
***
Bırak beni
Bırak beni
Bırak beni
Bırak beni
-
Ceza mı bu
Çektiğim çile mi
Yıllardır tuttuğum nöbet bitmeyecek mi?
Bir küçük kar tanesi gibiyim
Avucunda eriyen dön bebeğim
Gözyaşlarını görürsem
Erir kanatlarım
Uçamam rüyalarında yanına
Sonsuzluk senle başladı
O küçük dünyamda
Unutma gittiğinde yarım kaldım
Çöllerdeyim yanıyorum
Kutuptayım üşüyorum
Ceza benim çekiyorum ne olur dön
Uzanıyorum tutamıyorum
Özlüyorum ağlıyorum
Yasak mısın anlamıyorum ne olur dön
Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem
Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem
Bebeğim benim, hayalet sevgilim
Bebeğim benim, hayalet sevgilim
Hayalet sevgilim
Çöllerdeyim yanıyorum
Kutuptayım üşüyorum
Ceza benim çekiyorum ne olur dön
Uzanıyorum tutamıyorum
Özlüyorum ağlıyorum
Yasak mısın anlamıyorum ne olur dön
Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem
Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem
Bebeğim benim hayalet sevgilim
Bebeğim benim hayalet sevgilim
Hayalet sevgilim
Hayalet sevgilim