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7/24 Dinle Hayalet Sevgilim

Hayalet Sevgilim Şarkı Sözleri

İrem Hayalet Sevgilim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrem Hayalet Sevgilim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hayalet Sevgilim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İrem

İrem

Hayalet Sevgilim

  • Hayalet Sevgilim (Akustik)

  • İtiraf

  • Seninle Olmak (Hasret)

  • İmkansızdı Sevdik

  • Hayal Kurmak Bedava

  • İstanbul Ağlardı

  • Beyaz Yalan

  • Ne Olur Anla

  • Hayat Beni Çözer misin

  • Git

  • Hayalet Sevgilim

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