-
Ceza mı bu
Çektiğim çile mi
Yıllardır tuttuğum nöbet bitmeyecek mi?
Bir küçük kar tanesi gibiyim
Avucunda eriyen dön bebeğim
Gözyaşlarını görürsem
Erir kanatlarım
Uçamam rüyalarında yanına
Sonsuzluk senle başladı
O küçük dünyamda
Unutma gittiğinde yarım kaldım
Çöllerdeyim yanıyorum
Kutuptayım üşüyorum
Ceza benim çekiyorum ne olur dön
Uzanıyorum tutamıyorum
Özlüyorum ağlıyorum
Yasak mısın anlamıyorum ne olur dön
Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem
Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem
Bebeğim benim, hayalet sevgilim
Bebeğim benim, hayalet sevgilim
Hayalet sevgilim
Çöllerdeyim yanıyorum
Kutuptayım üşüyorum
Ceza benim çekiyorum ne olur dön
Uzanıyorum tutamıyorum
Özlüyorum ağlıyorum
Yasak mısın anlamıyorum ne olur dön
Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem
Sevmesen de beni özledim sesini
Git desem de yine gitmesen
Yıllardır çektiğim bu hasret mi çile mi?
Haram mısın bana bi' bilsem
Bebeğim benim hayalet sevgilim
Bebeğim benim hayalet sevgilim
Hayalet sevgilim
Hayalet sevgilim
-
Aç kapıyı ne olur, dışarıda kaldım
Çok üşüdüm sıcağına bel bağladım
Talihsizlikler üst üste geldi
Kendimi güç bela yanına attım
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
Bana biraz renk ver
***
Aç kapıyı ne olur, dışarıda kaldım
Çok üşüdüm sıcağına bel bağladım
Talihsizlikler üst üste geldi
Kendimi güç bela yanına attım
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
***
En başından biliyordum, adalet vardı
Hiç kimse duymasa bir duyan vardı
En kötü kararlardan beterdi kararsızlık
Niyetlenince, Tanrı yolumu açtı
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dün ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
Bana biraz renk ver
Bana biraz renk ver
-
Unutmamışım hâlâ
Atamadım gözlerimden
Fotoğraflardan yüzüme acıyla
Bakıyorum ıraklardan
***
Büyük izler kalıyor, sorma
Kapattığımız yaralardan
Endişeler, korkularla
Oluyoruz hayatlardan
***
Yeni bir hayat kurdum, içine huzur koydum
Yaslandım arkama, dünü kovdum
Bir hayat kurdum, içine huzur koydum
Yaslandım arkama, seni kovdum
***
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
***
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
***
Büyük izler kalıyor, sorma
Kapattığımız yaralardan
Endişeler, korkularla
Oluyoruz hayatlardan
***
Yeni bir hayat kurdum, içine huzur koydum
Yaslandım arkama, dünü kovdum
Bir hayat kurdum, içine huzur koydum
Yaslandım arkama, seni kovdum
***
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
***
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
En doğru zaman canın istediği zaman
Anlaştığın zaman kendinle
-
İnan kalmadı, solumda dermanım
Dün bütün gece oturdum da ağladım
Hekimde yok çaresi
Dile kolay kalbe zor söylemesi
Hekimde yok çaresi
Dile kolay kalbe zor söylemesi
***
Sende de hava, kışa dönmüştür
Eminim ellerin dizlerini, dövmüştür
Bi' ışık yakmaz hayat
Mecbur ayrılığımız, aşka küstürmüştür
Bi' ışık yakmaz hayat
Mecbur ayrılığımız, aşka küstürmüştür
***
İnşallah, unutursun unutursun sen de
Kendimi, avuturum, uyuturum ben de
İnşallah, unutursun unutursun sen de
Kendimi, avuturum, uyuturum ben de
Zamanla unuturum ben de
***
Sende de hava, kışa dönmüştür
Eminim ellerin dizlerini, dövmüştür
Bi' ışık yakmaz hayat
Mecbur ayrılığımız, aşka küstürmüştür
Bi' ışık yakmaz hayat
Mecbur ayrılığımız, aşka küstürmüştür
***
İnşallah, unutursun unutursun sen de
Kendimi, avuturum, uyuturum ben de
İnşallah, unutursun unutursun sen de
Kendimi, avuturum, uyuturum ben de
Zamanla unuturum ben de
***
İnşallah, unutursun unutursun sen de
Kendimi, avuturum, uyuturum ben de
Zamanla unuturum ben de
Zamanla unuturum ben de
Zamanla, unuturum, ben de
-
Hiç kimseden utanmaz o
Ayıbıyla övünür
Hır gürü bencillikten
O bunu sanat görür
***
Kime dikiş atsa
Tehellenir ona
İtiraz onun bir numara adamı
Cahil âdeta
***
Hiç kimseye uymaz o
Geleni uydurur
Kalbi güm güm yalnızlıktan
Korkunun uydusudur
***
Kim girse hayatına
Vay acırım hâline
O kadar iyi tanıyorum ki onu
Sevemiyorum hâliyle
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum, oh
Masumum
***
Hiç kimseye uymaz o
Geleni uydurur
Kalbi güm güm yalnızlıktan
Korkunun uydusudur
***
Kim girse hayatına
Vay acırım hâline
O kadar iyi tanıyorum ki onu
Sevemiyorum hâliyle
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum, oh
Masumum
***
Yiğidi gömdüm, hakkını verdim
Benden çıktı, oh (oh oh)
Ölçtüm tarttım, günlere böldüm
Haklıymışım, oh (oh oh)
***
Bir havalar hâller anlatıyorlar
Hoş mu yani, yuh (yuh)
Mezhebin mi geniş anlamadım ki
Uçmuşsun sen, of of (of)
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum, oh
Masumum
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
***
Dağ kadar, deniz kadar
Nereden baksan senin kadar
En az çocuklar kadar
Masumum, oh
Masumum
-
Bir baktım sabah olmuş
Ne çok ne çok ne çok düşünmüşüm
Geceyi yenmişim belli ki
Ama ne çok ne çok ne çok üzülmüşüm
***
Bir aksilik var dönmüştü
Talih yüzüme gülmüştü
Sil baştan olmadı diyor
***
Bir aksilik var dönmüştü
Talih yüzüme gülmüştü
Sil baştan olmadı diyor
***
Kaçsam dönsem Allah aşkına
Mahvoldum buralarda
Rahat bir nefes alsam ah
Yoruldum uzaklarda
Rahat bir nefes alsam ah
Yoruldum uzaklarda
***
Bir baktım sabah olmuş
-
Kim bilir kim olduk?
Bile bile, göre göre
Sustuklarımız, kaçtıklarımız ne?
***
Düşündürmeden durmayan
Uyku zaten uyutmayan
Dilde kelamsız, tende selamsız
Bu halimiz ne?
***
Defalarca neşter vurulan
Sonra geçti deyip sarılan
Ama hala kanayan yara bende
***
Defalarca neşter vurulan
Sonra geçti deyip sarılan
Ama hala kanayan yara bende
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ayrılmaya?
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya?
***
Kim bilir kim olduk?
Bile bile, göre göre
Sustuklarımız, kaçtıklarımız ne ?
***
Düşündürmeden durmayan
Uyku zaten uyutmayan
Dilde kelamsız, tende selamsız
Bu halimiz ne?
***
Defalarca neşter vurulan
Sonra geçti deyip sarılan
Ama hala kanayan yara bende
***
Defalarca neşter vurulan
Sonra geçti deyip sarılan
Ama hala kanayan yara bende
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ayrılmaya?
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya?
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya?
-
Bir rüzgâra kapıldım, gidiyorum
Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum
Bir rüzgara kapıldım, gidiyorum
Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum
***
Hem çok seviyorum, dostlar başına
Hem sıcak demir, aşk olsun tutana
Hem çok seviyorum, düşman başına
Hem sıcak demir, aşk olsun tutana
***
Ben
Yoruldum
Söyle
Senin gücün var mı hâlâ?
Kaç yenilgi var?
Söyle
Ömürde, Allah aşkına
***
Akışına bıraktım, gidiyorum
Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum
Akışına bıraktım, gidiyorum
Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum
***
Hem eriyorum günden geceye
Hem kapı duvar verilmiş sözlere
Hem eriyorum günden geceye
Hem kapı duvar verilmiş sözlere
***
Ben
Yoruldum
Söyle
Senin gücün var mı hâlâ?
Kaç yenilgi var?
Söyle
Ömürde, Allah aşkına
***
Ben
Yoruldum
Söyle
Senin gücün var mı hâlâ?
Kaç yenilgi var?
Söyle
Ömürde, Allah aşkına
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