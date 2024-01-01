İtiraf Bir gün dönüpte baktığında Beni bulamazsın yanında Hatıralarla boğuştuğunda Yollar girmiş olur aramıza *** Gözyaşlarım kurudu Verdiğin çiçekler gibi Ağladığım geceler Karanlık geçmişim şimdi *** Hani nerde verdiğin sözler Hani nerde kaldı sıcak gülüşler Ellerim üşüdü ellerini ver Ne olur anla beni, dön gel

Ağlarsa Anam Ağlar Derde düşsem,acı çeksem Hasta olsam,inlesem Ben derdime yanar olsam Reva nedir bilmesem *** Ağlarsa anam ağlar Gerisi yalan ağlar *** Sen ağlama anacığım Sesin yüreğim dağlar *** Aşık olsam yola düşsem Gece gündüz dolaşsam Gurbet ilde garip kalsam Birgün gelip can versem *** Aşık olsam yola düşsem Gece gündüz yol alsam Gurbet ilde garip kalsam Birgün gelip can versem *** Ağlarsa anam ağlar Gerisi yalan ağlar *** Sen ağlama anacığım Sesin yüreğim dağlar

Gönül Sabreyle Sabreyle Her kışın var bir baharı Her akşamın var sabahı Her kışın var bir baharı Her akşamın var sabahı *** Yeter artık bırak ahı Yeter artık bırak ahı Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle ** Yeter artık bırak ahı Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle *** Her yokuşun var inişi Elbet bir gün güler kişi Her yokuşun var inişi Elbet bir gün güler kişi *** Mutluluk bir sabır işi Mutluluk bir sabır işi Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle *** Mutluluk bir sabır işi Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle *** Gam yeme hep böyle gitmez Sabretmeden bahar gelmez Gam yeme hep böyle gitmez Sabretmeden bahar gelmez *** Bu sevda dünyaya yetmez Bu sevda dünyaya yetmez Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle *** Bu sevda dünyaya yetmez Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle sabreyle Gönül sabreyle

Haram Bülbüle gülü sevmek Ona benimdir demek Bana seni istemek Haramdır, haram Haramdır, haram *** Bülbüle gülü sevmek Ona benimdir demek Bana seni istemek Haramdır, haram Haramdır, haram *** Çirkine güzel sevmek Ondan gönül beklemek Bana seni istemek Haramdır, haram Haramdır, haram *** Çirkine güzel sevmek Ondan gönül beklemek Bana seni istemek Haramdır, haram Haramdır, haram *** Öksüze ana demek Onu yüzünü görmek Bana seni istemek Haramdır, haram Haramdır, haram

Yorgunum Gel, yalnızlıktan yoruldum İnan, artık duruldum Ah! yoruldum, duruldum, gel *** Gel, sırrımızı gizledim Seni ne çok özledim Ah! yoruldum, duruldum, gel *** Gel, sana hasret kollarım Gel, seni nasıl ararım *** Son günlerde durgunum Yalnızlıktan yorgunum Belki biraz kırgınım Sana hala vurgunum Artık gücüm kalmadı Yeter!.. *** Gel, karanlıktan korkarım Hep kabus, uykularım Ah! yoruldum, duruldum, gel *** Geceleri, olmuyor Gündüzlerim dolmuyor Yalnızlıktan yorgunum Sana hala vurgunum Artık güzüm kalmadı Yeter!.. *** Yorgunum, durgunum, vurgunum, gel...

Gelmiyor İçimden Şarkılar Yazmak Burdayım ama nerdeyim bilmem Kaybettim kendimi bulamam yeniden Ben artık sensiz neylerim bilmem Tutamam elini, göremem yeniden Varmıyor dilim, tutmuyor elimi Gelmiyor içimden şarkılar yazmak *** Geceler sensiz bir hüzün basıyor Gökteki yıldızım nerede parlıyor Şarabın kokusu, kadehin sesi Kesmiyor beni sigara nefesi Varmıyor dilim, tutmuyor elimi Gelmiyor içimden şarkılar yazmak *** Yoksun ki Neyleyim güneşi, mehtabı Denizin kokusu, rüzgarın sesi Teselli etmiyor sigara nefesi Varmıyor dilim, tutmuyor elimi Gelmiyor içimden şarkılar yazmak *** Gitarın telleri boğacak beni Martılar, çığlıklar çağırır seni Notalar tembel, melodi ruhsuz Uymuyor sesler, halim umutsuz Varmıyor dilim, tutmuyor elimi Gelmiyor içimden şarkılar yazmak *** Yoksun ki Neyleyim güneşi, mehtabı Denizin kokusu, rüzgarın sesi Teselli etmiyor sigara nefesi Varmıyor dilim, tutmuyor elimi Gelmiyor içimden şarkılar yazmak Gelmiyor içimden şarkılar

Sevenler Ağlarmış Bir yarim olsun isterdim gözleri yeşil Bir yarim olsun isterdim gülyüzü gülen Onu çok sevmek isterdim delice sevmek Peşinden koşup koşup sonunda almak *** Ben sevmek sevmek isterdim Nerden bilirdim Sevenler ağlarmış *** Bir yarim oldu sonunda gözleri yeşil Bir yarim oldu sonunda gülyüzü gülen Onu çok sevdim sonunda delice sevdim Fakat bu aşkın sonunu ben hiç bilmezdim *** Ben sevmek sevmek isterdim Nerden bilirdim Sevenler ağlarmış

Seni Sevmek Yok mu Nice dertler çektim, gün gelip kurtulduğum Nice güzel gördüm, sonunda unuttuğum *** Nice dertler çektim, gün gelip kurtulduğum Nice güzel gördüm, sonunda unuttuğum *** Bir sızı var ki bağrımda yerleşip kalan *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Yine dökse eylül rüzgarı, yaprakları Gelince bahar, kuru dallar şenlenir *** Yine dökse eylül rüzgarı, yaprakları Gelince bahar, kuru dallar şenlenir *** Ama benim gönlümde bitmez hiç hazan *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Bir çölün ortasında, dudakları çatlamış Bir ıssız sokakta, yolunu kaybetmiş *** Bir çölün ortasında, dudakları çatlamış Bir ıssız sokakta, yolunu kaybetmiş *** Kadehlerde eriyip yok olmuşa benzer *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek Bana gülmek çok mu, bana gülmek *** Seni sevmek yok mu, seni sevmek