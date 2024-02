İrfan Özata

Durmadan hala seni sayıklıyorsam Her gördüğüme nasıl diye soruyorsam *** Sence bir manası yok mudur sevgilim ? Can teslim eder gibi kıvranıyorsam *** Gidişinin dönüşü olmayacak mı Gönül yarın için hayal kurmayacak mı Haykırdım isyan ettim bu nasıl ceza Kimsecikler sesimi duymayacak mı Esaretin müebbet kurtulamıyorum Kaderin engelini yalnız aşamıyorum *** Ağlatan gülmez derler korkmuyor musun Bana seni unuttur ben yapamıyorum *** Gidişinin dönüşü olmayacak mı Gönül yarın için hayal kurmayacak mı Haykırdım isyan ettim bu nasıl ceza Kimsecikler sesimi duymayacak mı

Herkes geçemiyor bir üst aşamaya Beyinler alışmış tembel yaşamaya Kısıtlı zamanda ne çok işimiz var Vakit bulmalı başımızı kaşımaya *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Herkes geçemiyor bir üst aşamaya Beyinler alışmış tembel yaşamaya Kısıtlı zamanda ne çok işimiz var Vakit bulmalı başımızı kaşımaya *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor