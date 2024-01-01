İrfan Özata

-
Başını yasladığın o yabancı biri
Senin halinden anlamaz
Aşk mantığa yenilsin tamam da
Kalbi de hesaba kat biraz
Bi' masal bitti
Ya ömrü dolmadan
Bi' elveda yetti
Bi' cümle kurmadan
Beni duymadan gitti
Yarından korkmadan
Yemin ettiği sözünü tutmadan
Hevesini aldığın tende emanet
Şüphesiz aşka hakaret
Bizi bir de böyle idam et
Yerini bulunca ilahi adalet
Hakkın vardır helal et
Bizi bir de böyle ziyan et
Hevesini aldığın tende emanet
Şüphesiz aşka hakaret
Bizi bir de böyle idam et
Yerini bulunca ilahi adalet
Hakkın vardır helal et
Bizi bir de böyle ziyan et
Bi' masal bitti
Ya ömrü dolmadan
Bi' elveda yetti
Bi' cümle kurmadan
Beni duymadan gitti
Yarından korkmadan
Yemin ettiği sözünü tutmadan
Hevesini aldığın tende emanet
Şüphesiz aşka hakaret
Bizi bir de böyle idam et
Yerini bulunca ilahi adalet
Hakkın vardır helal et
Bizi bir de böyle ziyan et
Hevesini aldığın tende emanet
Şüphesiz aşka hakaret
Bizi bir de böyle idam et
Yerini bulunca ilahi adalet
Hakkın vardır helal et
Bizi bir de böyle ziyan et
-
Sallıyorum bol keseden
Sağa sola, zor değil
Atıyorum, tutuyorum
Kâh tutamıyorum, zor değil
***
Dönüyorum köşeleri
Dört köşeli, zor değil
Vuruyorum dizlerime
Ah pata-küte zor değil
***
Katıyorum tozu dumana da
Toz değil, toz değil
Biliyorum hepsi havagazı
Söz değil, ah söz değil
***
Deniyordum seni
Sen seversin bunu
Sevmediysen peki
Sen tamamla sonu
***
Deniyordum seni
Sen seversin bunu
Sevmediysen peki
Sen tamamla sonu
***
Sallıyorum bol keseden
Sağa sola, zor değil
Atıyorum, tutuyorum
Kâh tutamıyorum, zor değil
***
Dönüyorum köşeleri
Dört köşeli, zor değil
Vuruyorum dizlerime
Ah pata-küte zor değil
***
Katıyorum tozu dumana da
Toz değil, toz değil
Biliyorum hepsi havagazı
Söz değil, ah söz değil
***
Deniyordum seni
Sen seversin bunu
Sevmediysen peki
Sen tamamla sonu
***
Deniyordum seni
Sen seversin bunu
Sevmediysen peki
Sen tamamla sonu
***
Deniyordum seni
Sen seversin bunu
Sevmediysen peki
Sen tamamla sonu
***
Deniyordum seni
Sen seversin bunu
Sevmediysen peki
Sen tamamla sonu
***
Halk ararsan çık saraydan
Ağlıyorsan dön yolundan
Aşka dair konuşursan
Gerisini sen tamamla
-
Bak sular geldi geçti
Altımızdan, üzerimizden
Mazi yaralı sarhoş
Acısı bile güzelleşti yüzlerimizde
***
Nasır iyileşti
Bir sır gibi
Ah kırık yeşil gözlerin batar gözüme
Görmediğim sokakları zehir
Hem sağır hem aç
Nasıl esir zaman
Titriyor demir kapılar
Yağmurun sesi gibi değil
***
Ah bu sefer aramızdaki
***
Ah bu sefer aramızdaki
***
Bak sular geldi geçti
Altımızdan, üzerimizden
Mazi yaralı sarhoş
Acısı bile güzelleşti yüzlerimizde
Nasır iyileşti
***
Bir sır gibi
Ah kırık yeşil gözlerin batar gözüme
Görmediğim sokakları zehir
Hem sağır hem aç
Nasıl esir zaman
Kükrüyor demir kapılar
Yağmurun sesi gibi değil
***
Ah bu sefer aramızdaki
***
Ah bu sefer aramızdaki
-
Maskesini düşürme sakın, o kuralın neşesi
Hiç geçmez keşkesi
Kaldı bize
Bizden gacıların acısıyla baronları hoş etmesi
***
Sonra, sonlardan en sonra
Hem narin hem zorba aşklardan itildik (oh)
Kanlı, terli yorganlarda
Al sebzeler hormonda, çiğnenmeden yutuldu
***
Mais la pluie sera alaimisema
Sen bari dön bari, kır normali koynunda
Et la pluie sera alaimisema
Sen bari dön bari, kır normali koynunda
***
Maskesini düşürme sakın, o kuralın neşesi
Hiç geçmez keşkesi
Kaldı bize
Bizden gacıların acısıyla baronları hoş etmesi
***
Sonra, sonlardan en sonra
Hem narin hem zorba aşklardan itildik (oh, oh)
Kanlı, terli yorganlarda
Al sebzeler hormonda, çiğnenmeden yutuldu
***
Mais la pluie sera alaimisema
Sen bari dön bari, kır normali koynunda
Et la pluie sera alaimisema
Sen bari dön bari, kır normali koynunda
***
Mais la pluie sera alaimisema
Sen bari dön bari, kır normali koynunda
Et la pluie sera alaimisema
Sen bari dön bari, kır normali koynunda
-
Kırmızı bir gökyüzü yüzümde
Çarpıyor bulutlarım hışımla
Düştü karanlık, gece göründü
Koptu kopacak, kopsun kıyamet
***
Aldanıyor yine düşüm son kez
Yandı biçim, kan ter o buz gerçek
Sır tütüyor aynaların aksi
Tam da bu his canımı yan keserken
***
Soğuma, küllerimi sar!
Kalp, uğrunda bir inkar!
Caysın hücrelerimden ışığı gölgelerin oy, oy, oy
***
Kırmızı bir gökyüzü yüzümde
Çarpıyor bulutlarım hışımla
Düştü karanlık, gece göründü
Koptu kopacak, kopsun kıyamet
***
Aldanıyor yine düşüm son kez
Yandı biçim, kan ter o buz gerçek
Sır tütüyor aynaların aksi
Tam da bu his canımı yan keserken
***
Aldanıyor yine düşüm son kez
Yandı biçim, kan ter o buz gerçek
Sır tütüyor aynaların aksi
Tam da bu his canımı yan keserken
-
Çok kararlısın kalbimi çıra gibi yakmaya, niye?
Duvar çekiyorsam yanıyorum için için, bitti işim
Saklar mı yüreğin?
Yüreğimi içinin her yerinde?
Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde
***
Korkular, arzular
Nasıl başım dar
Bilsen şaşarsın
Yar yerim, kördüğüm
Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim
***
Her ayrıntım sayıklıyor
Sükünetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Ayyaş ruhum sayıklıyor
Her zerrem sende çarpıyor
Aşk yok olmaksa şimdiden
Yar ben yokum ben de zaten
***
Bin çalıntı aşk tecrübesi bakıyor gözlerime ah
Soru soruyorsam tuzağına düşeceğim, bana günah
Saklar mı yüreğin?
Yüreğimi içinin her yerinde?
Eski kelimeler, döndürüyor başımı sen söylediğinde
***
Korkular, arzular
Nasıl başım dar
Bilsen şaşarsın
Yar yerim, kördüğüm
Dolaşık ipin ucunu bul, çözeyim
***
Her ayrıntım sayıklıyor
Sükünetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Ruhum depremlere gebe
Sükünetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Her ayrıntım sayıklıyor
Sükünetim deliliğimden
Aşk yok olmak diyor biri
Yar ben yokum yok zaten
***
Ayyaş ruhum sayıklıyor
Her zerrem sende çarpıyor
Aşk yok olmaksa şimdiden
Yar ben yokum ben de zaten
-
Kaç bahar gezdim, gönül düzde
Yâr edip yelleri
Kâr değil bu derdiğim güller
Yağdı dikenleri
***
Kaldım bir başıma
Bu dert beni öldürmez de süründürür aman
Yaktım genç yaşımı
Bu matemi kalbim zevk ediyor, onduramaz
***
Çare bu değilse de
Kandı sonsuz kere
Kör kuyu, derin ateş
Kamberi de kül
***
Varmadı Kerem gibi
Kâh görünüyor dibi
Kör kuyu derin ateş
Kâh yeri meçhul
***
Kaç bahar gezdim, gönül düzde
Yâr edip yelleri
Kâr değil bu derdiğim güller
Yağdı dikenleri
***
Kaldım bir başıma
Bu dert beni öldürmez de süründürür aman
Yaktım genç yaşımı
Bu matemi kalbim zevk ediyor, onduramaz
***
Çare bu değilse de
Kandı sonsuz kere
Kör kuyu, derin ateş
Kamberi de kül
***
Varmadı Kerem gibi
Kâh görünüyor dibi
Kör kuyu derin ateş
Kâh yeri meçhul
-
Krallar bilmez, krallar utanmaz
Ayıplarımda can bulur, can satarlar
***
Say beni! Say derimden geri
Tarihin yaşı kadar yalnızız
Şimdi yüreklerde yoktan bir şaşı kumar!
***
Gençliğin kart postal seslerinden kör sağır iken
İnandığın her şeyin tam da şimdi bir bedeli var
***
Ahıra girmeyen bir koçtum
Ot buldukça uçtum
Ahıra girmeyen bir koçtum
Ot buldukça uçtum
***
Yırtıl ar perdem
Kurtul kendinden
Huzur isyanda
Değneğin fendi derdime kefendi
Özür dört yanda
***
Krallar bilmez, krallar utanmaz
Ayıplarında can bulur, can satarlar
Say beni! Say derimden geri
Tarihin yaşı kadar
İnandığım her şeyin tam da şimdi bir bedeli var
***
Ahıra girmeyen bir koçtum
Ot buldukça uçtum
Ahıra girmeyen bir koçtum
Ot buldukça uçtum
***
Yırtıl ar perdem
Kurtul kendinden
Huzur isyanda
Değneğin fendi derdime kefendi
Özür dört yanda
-
Aklımı uçurumlara
Kalbimi kafeslere
Saldım, saldım, tekrâr döndüm
Toy sözümden kaç kere
***
Bir değil binbir değil
Sel karıştı sellere
Yandım, yandım, derhal söndüm
Ham dilimden kaç kere
Ah, yara bere içinde
Yıldızıma yürüyordum
***
Kan bürüdü toprağımı, göğümü
Aşk oldu, kardı gönül kumunu
Saydı geceden, acıdan geriye
Ondurdu ruhumu
Dedi ki
***
Gel bana sefil, sefil
Çırılçıplak ve korkusuz
Aç gülünü diken, diken
Canın sarhoş, cihan susuz
***
Kan bürüdü toprağımı, göğümü
Aşk oldu, kardı gönül kumunu
Saydı geceden, acıdan geriye
Ondurdu ruhumu
Dedi ki
***
Gel bana sefil, sefil
Çırılçıplak ve korkusuz
Aç gülünü diken, diken
Canın sarhoş, cihan susuz
***
Gel bana sefil, sefil
Çırılçıplak ve korkusuz
Aç gülünü diken, diken
Canın sarhoş, cihan susuz
***
Gel bana sefil, sefil
Çırılçıplak ve korkusuz
Aç gülünü diken, diken
Canın sarhoş, cihan susuz
-
Tam da kendimi görmekten yorulmuşken
Sırları döküldü bir bir
Öfkesi bal aynaların
Ruhumun çöplüğünden sen diye çıkardıklarım
Şimdi yırtık bir kefen
Soy beni diye bağırıyorlar
**
Ceplerimde cetveller
Hatıralar iletkenler
Kese biçe bir şarkı tutturdum ki
Tamburu yokuştan
***
Kalmadı bitti bak meyler
Yine fır dönüyor bu detaylar
Gire çıka yaraları kuruttum ama
Kamburum doğuştan
Ama kamburum doğuştan
Ama kamburum inanma istersen
***
Dönüyorum ah dönüyorum dönme dolabımda idareten
Açıları keçileri kaçıra kaçıra bi' hoş oldum
Sapıyorum da, sapı kimin bu, asılı kesili meydanların
Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca
***
Dönüyorum ah dönüyorum dönme dolabımda idareten
Açıları keçileri kaçıra kaçıra bi' hoş oldum
Sapıyorum da, sapı kimin bu, asılı kesili meydanların
Kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca
-
Yine günlerden son yaz
Yine yaşım çocuk
Yine hangi düşün kumarı bu yırtılan
Delik deşik
***
Eğilip alıver yüzümü
Bu sular acımaz, kanatır dizimi
Yanılırsa yüreğim sürülür geceden
Geceler yüreğin vatanı
***
Yine günlerden sonyaz
Yine yaşım çocuk
Yine hangi düşün kumarı bu yırtılan
Delik deşik
***
Eğilip alıver yüzümü
Bu sular acımaz, kanatır dizimi
Yanılırsa yüreğim sürülür geceden
Geceler yüreğin vatanı
***
Geçmiyor hiç gözlerimden
Bir hayal burktum en sol yerimden
Sen bana sır, ben sana yar
Bi' düşmeyegör, göğüm kamaşır
***
Geçmiyor hiç gözlerimden
Bir hayal burktum en sol yerimden
Sen bana sır, ben sana yar
Bi' düşmeyegör, canım kamaşır
-
Yıllar saçlarına çiçekler konduruyor beyaz
Sen düşüp kalkarken haylaz, o bahçelerde
Kalbin korkulu bi' çocuk, oyuncaklarını arıyor mu
Kaç hayal hapsi gördü aynı kuş kafesinde
***
O yazları sen de özlüyor musun şimdi
Uykuların aşka soyunduğu o toy vakitleri
***
Kanayan su gibi akıyor mu içine dün
Bi' derin of çekerek batıyor mu ötede gün
Kanayan su gibi akıyor mu içine dün
Bi' derin of çekerek batıyor mu ötede gün
***
Yıllar saçlarına çiçekler konduruyor beyaz
Sen düşüp kalkarken haylaz, o bahçelerde
Kalbin korkulu bi' çocuk, oyuncaklarını arıyor mu
Kaç hayal hapsi gördü aynı kuş kafesinde
***
O yazları sen de özlüyor musun şimdi
Uykuların aşka soyunduğu o toy vakitleri
***
Kanayan su gibi akıyor mu içine dün
Bi' derin of çekerek batıyor mu ötede gün
Kanayan su gibi akıyor mu içine dün
Bi' derin of çekerek batıyor mu ötede gün
-
Sokaklar mı sarışın
Geceler mi soğuk
Kalbimden damlayan ter
Sen misin çocuk
***
Kahrımızdan ölmeden önce
Son bir kez sevişelim senle
Kaç buruk varsa bileğinde
Göster, göster çabuk
***
Vur beni
Vücudunun en ölümcül makinesiyle
Sevişen çocukların bu karanlık matinesinde
Duvarlar duvak olsun
Günahların gelinliğinde