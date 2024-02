İrfan Özata

Başını yasladığın o yabancı biri Senin halinden anlamaz Aşk mantığa yenilsin tamam da Kalbi de hesaba kat biraz Bi' masal bitti Ya ömrü dolmadan Bi' elveda yetti Bi' cümle kurmadan Beni duymadan gitti Yarından korkmadan Yemin ettiği sözünü tutmadan Hevesini aldığın tende emanet Şüphesiz aşka hakaret Bizi bir de böyle idam et Yerini bulunca ilahi adalet Hakkın vardır helal et Bizi bir de böyle ziyan et Hevesini aldığın tende emanet Şüphesiz aşka hakaret Bizi bir de böyle idam et Yerini bulunca ilahi adalet Hakkın vardır helal et Bizi bir de böyle ziyan et Bi' masal bitti Ya ömrü dolmadan Bi' elveda yetti Bi' cümle kurmadan Beni duymadan gitti Yarından korkmadan Yemin ettiği sözünü tutmadan Hevesini aldığın tende emanet Şüphesiz aşka hakaret Bizi bir de böyle idam et Yerini bulunca ilahi adalet Hakkın vardır helal et Bizi bir de böyle ziyan et Hevesini aldığın tende emanet Şüphesiz aşka hakaret Bizi bir de böyle idam et Yerini bulunca ilahi adalet Hakkın vardır helal et Bizi bir de böyle ziyan et