İrfan Özata

-
Kadehe verdim adını konuştum
Şarkılar da üzmüyor, artık alıştım
Zor gün dostu, yegane vefa
Yalnızlıkla dargınlığım bitti barıştım
***
Dönsen dönerdin, kaç zaman geçti
İçim huzurluydu, yüzüm güleçti
Olan aşka inancıma oldu
Gönlüm sevmemeye büyük and içti
***
Gitme diyebildim, başka sözüm yok
Birimiz sevmiyorken aşka çözüm yok
Etme diyebildim, keşke sızım çok
Birimiz seviyorken aşka lüzum yok
***
Gitme diyebildim, başka sözüm yok
Birimiz sevmiyorken aşka çözüm yok
Etme diyebildim, keşke sızım çok
Birimiz seviyorken aşka lüzum yok
***
Kadehe verdim adını konuştum
Şarkılar da üzmüyor, artık alıştım
Zor gün dostu, yegane vefa
Yalnızlıkla dargınlığım bitti barıştım
***
Dönsen dönerdin, kaç zaman geçti
İçim huzurluydu, yüzüm güleçti
Olan aşka inancıma oldu
Gönlüm sevmemeye büyük and içti
***
Gitme diyebildim, başka sözüm yok
Birimiz sevmiyorken aşka çözüm yok
Etme diyebildim, keşke sızım çok
Birimiz seviyorken aşka lüzum yok
***
Gitme diyebildim, başka sözüm yok
Birimiz sevmiyorken aşka çözüm yok
Etme diyebildim, keşke sızım çok
Birimiz seviyorken aşka lüzum yok
-
Başını yasladığın o yabancı biri
Senin halinden anlamaz
Aşk mantığa yenilsin tamam da
Kalbi de hesaba kat biraz
Bi' masal bitti
Ya ömrü dolmadan
Bi' elveda yetti
Bi' cümle kurmadan
Beni duymadan gitti
Yarından korkmadan
Yemin ettiği sözünü tutmadan
Hevesini aldığın tende emanet
Şüphesiz aşka hakaret
Bizi bir de böyle idam et
Yerini bulunca ilahi adalet
Hakkın vardır helal et
Bizi bir de böyle ziyan et
Hevesini aldığın tende emanet
Şüphesiz aşka hakaret
Bizi bir de böyle idam et
Yerini bulunca ilahi adalet
Hakkın vardır helal et
Bizi bir de böyle ziyan et
Bi' masal bitti
Ya ömrü dolmadan
Bi' elveda yetti
Bi' cümle kurmadan
Beni duymadan gitti
Yarından korkmadan
Yemin ettiği sözünü tutmadan
Hevesini aldığın tende emanet
Şüphesiz aşka hakaret
Bizi bir de böyle idam et
Yerini bulunca ilahi adalet
Hakkın vardır helal et
Bizi bir de böyle ziyan et
Hevesini aldığın tende emanet
Şüphesiz aşka hakaret
Bizi bir de böyle idam et
Yerini bulunca ilahi adalet
Hakkın vardır helal et
Bizi bir de böyle ziyan et
-
Ne kadar yokuş bu hayat
Çık çık bitmiyor, yorgun yorgun
Ne kadar fakir, zenginliğin
Bugün var, yarına belki yoksun
***
Kırıntılarla dolu, bi hayatın içindeyim
Ne yarım, ne az, sanki kayıp gibiyim
Güzel olan şeyler, kısık ateşte pişiyor
Yıllar neleri, ne acıları unutturuyor
***
Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür
Burada duracağın, hep genç kalacağın
Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak
Saçlarına beyazların, vedası dünyanın
***
Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür
Burada duracağın, hep genç kalacağın
Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak
Saçlarına beyazların, vedası dünyanın
***
Kırıntılarla dolu, bi hayatın içindeyim
Ne yarım, ne az, sanki kayıp gibiyim
Güzel olan şeyler, kısık ateşte pişiyor
Yıllar neleri, ne acıları unutturuyor
***
Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür
Burada duracağın, hep genç kalacağın
Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak
Saçlarına beyazların, vedası dünyanın
***
Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür
Burada duracağın, hep genç kalacağın
Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak
Saçlarına beyazların, vedası dünyanın
-
-
Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan
Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler
Çökerken sahile, gece sinsi bir duman
Birer birer, uçurumdan atlar hevesler
***
Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın
Onca işin gücün üzerine, bir de bu
Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın?
Sen yokken, ne ekmek ne de bir yudum su
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
Bu tuzlu meltem mi böyle, genzimi yakan
Yoksa dokundu mu, sarf ettiğin o sözler
Çökerken sahile, gece sinsi bir duman
Birer birer, uçurumdan atlar hevesler
***
Olacak şey miydi, şimdi senin yaptığın
Onca işin gücün üzerine, bir de bu
Geçmiyor boğazımdan, inanır mısın?
Sen yokken, ne ekmek ne de bir yudum su
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari
***
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Onlarca sözden birini tutsaydın bari
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bavuluna, kalbimi de atsaydın bari