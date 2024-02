Sen görülebilen en güzel şeysin İçimden duyulabilen tek sessin Kağıtla kalemle ifade edilmiyor Unuttuğum ruhuma hayat eşisin Tek oluruydun sen bu işin İyi geldi bende yaptığın değişim Tat veriyor renk katıyorsun Tam yerinde bugünüme gelişin Çok zor günlük hayatta Sen gibisine rastlanmıyor Kalbinden nasıl enfes Aşk kokuları geliyor Öyle bir gülüşün var ki Kim görse uzar ömrü Senle olduğum her gün Dünyanın en güzel günü Çok zor günlük hayatta Sen gibisine rastlanmıyor Kalbinden nasıl enfes Aşk kokuları geliyor Öyle bir gülüşün var ki Kim görse uzar ömrü Senle olduğum her gün Dünyanın en güzel günü En güzel günü En güzel günü En güzel günü Sen görülebilen en güzel şeysin İçimden duyulabilen tek sessin Kağıtla kalemle ifade edilmiyor Unuttuğum ruhuma hayat eşisin Tek oluruydun sen bu işin İyi geldi bende yaptığın değişim Tat veriyor renk katıyorsun Tam yerinde bugünüme gelişin Çok zor günlük hayatta Sen gibisine rastlanmıyor Kalbinden nasıl enfes Aşk kokuları geliyor Öyle bir gülüşün var ki Kim görse uzar ömrü Senle olduğum her gün Dünyanın en güzel günü Çok zor günlük hayatta Sen gibisine rastlanmıyor Kalbinden nasıl enfes Aşk kokuları geliyor Öyle bir gülüşün var ki Kim görse uzar ömrü Senle olduğum her gün Dünyanın en güzel günü Dünyanın en güzel günü Çok zor günlük hayatta Sen gibisine rastlanmıyor Kalbinden nasıl enfes Aşk kokuları geliyor Öyle bir gülüşün var ki Kim görse uzar ömrü Senle olduğum her gün Dünyanın en güzel günü