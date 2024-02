İrfan Özata

Herkes geçemiyor bir üst aşamaya Beyinler alışmış tembel yaşamaya Kısıtlı zamanda ne çok işimiz var Vakit bulmalı başımızı kaşımaya *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Herkes geçemiyor bir üst aşamaya Beyinler alışmış tembel yaşamaya Kısıtlı zamanda ne çok işimiz var Vakit bulmalı başımızı kaşımaya *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor