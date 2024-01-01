İrfan Özata

Hayat Okulu Yaşanan yanına kar kalıyor Hep özür diliyor Bir şekilde beni kandırıyor Bir yalan buluyor *** Beni ağlattıktan sonra ne fayda Yıkıl karşımdan daha yalvarma Un ufak oldu bak sabır taşı da Üzgünüm elveda *** Ayrılık yazıyor burç yorumu Ama ben hazırlamadım bize bu sonu Ne ekerse onu biçiyor yürek Böyle ders veriyor hayat okulu *** Uzağımda kolay olmuyor mu? A canım sesini kimse duymuyor mu Akıllanana kadar yok ki çözüm Böyle ders veriyor hayat okulu.

Yanlış Fotoğraf Herkes geçemiyor bir üst aşamaya Beyinler alışmış tembel yaşamaya Kısıtlı zamanda ne çok işimiz var Vakit bulmalı başımızı kaşımaya *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Herkes geçemiyor bir üst aşamaya Beyinler alışmış tembel yaşamaya Kısıtlı zamanda ne çok işimiz var Vakit bulmalı başımızı kaşımaya *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor

Lafın Tamamı Şekeri suyamı düştü gerçeği gördü Hangi dağda kurt öldü geriye döndü Tren kaçtı vapur çok uzaklaştı Gözyaşı denizinde artık kara göründü Anlayacağı dilde anlatın ona Gereği düşünüldü kapandı dava Yalnızlık zindanında cezası müebbet Yerini buldu nihayet adalet Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Şekeri suyamı düştü gerçeği gördü Gözyaşı denizinde artık kara göründü Anlayacağı dilde anlatın ona Gereği düşünüldü kapandı dava Yalnızlık zindanında cezası müebbet Yerini buldu nihayet adalet Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı

Ağlatan Gülmez Durmadan hala seni sayıklıyorsam Her gördüğüme nasıl diye soruyorsam *** Sence bir manası yok mudur sevgilim ? Can teslim eder gibi kıvranıyorsam *** Gidişinin dönüşü olmayacak mı Gönül yarın için hayal kurmayacak mı Haykırdım isyan ettim bu nasıl ceza Kimsecikler sesimi duymayacak mı Esaretin müebbet kurtulamıyorum Kaderin engelini yalnız aşamıyorum *** Ağlatan gülmez derler korkmuyor musun Bana seni unuttur ben yapamıyorum *** Gidişinin dönüşü olmayacak mı Gönül yarın için hayal kurmayacak mı Haykırdım isyan ettim bu nasıl ceza Kimsecikler sesimi duymayacak mı

Hasret Türküsü Ayrılıklar pusu kurmuş dört yanımda Peşimi bırakmıyor ki Bir yalnızlık türküsü dudaklarımda Hiç aklımdan çıkmıyor ki Bir yalnızlık türküsü dudaklarımda Hiç aklımdan çıkmıyor ki Sancı gibi, zulüm gibi Bu ayrılık ölüm gibi Sancı gibi, zulüm gibi Bu ayrılık ölüm gibi Ben sana hasret, ben sana vurgun Ağlarken bu yerlerde Bir kez olsun aklına gelmedim mi zalim Yanmadın mı? hadi söyle Ben sana hasret ben sana vurgun Yanarken gecelerce Bir damla yaş gözünden yanağına düşse Kıyamam ben gül yüzüne Rüzgarın kuytusunda yaktım bir sigara Dolaştım sokaklarında Üfledim dumanı karıştı efkarıma Usulca dudaklarıma Üfledim dumanı karıştı efkarıma Usulca dudaklarıma Sancı gibi, zulüm gibi Bu ayrılık ölüm gibi Sancı gibi, zulüm gibi Bu ayrılık ölüm gibi Ben sana hasret, ben sana vurgun Ağlarken bu yerlerde Bir kez olsun aklına gelmedim mi zalim Yanmadın mı? hadi söyle Ben sana hasret ben sana vurgun Yanarken gecelerce Bir damla yaş gözünden yanağına düşse Kıyamam ben gül yüzüne

Masal Bu aşk bir masal olsaydı Biz de iki kahraman Ya da sonu belli olmayan Yarım okunmuş bir roman En güzel yerinde uyandığım Tatlı bir rüya gibisin Ne mutlu ne mutsuz hallerde Olmama sebepsin *** Aşk bahara yüzünü hep dönse de Bu sevda öldürse de beni milyon kere Yine de düşsem de dilden dillere Kanım akmaz vursan yerlere *** Bu aşk bir masal olsaydı Biz de iki kahraman Ya da sonu belli olmayan Yarım okunmuş bir roman En güzel yerinde uyandığım Tatlı bir rüya gibisin Ne mutlu ne mutsuz hallerde Olmama sebepsin *** Aşk bahara yüzünü hep dönse de Bu sevda öldürse de beni milyon kere Yine de düşsem de dilden dillere Kanım akmaz vursan yerlere

Senin Marifetin Geldiğin gün dün kadar yakın Ağlayıp beni de ağlatma sakın Vedalar yüreklerin baş düşmanıdır of Kırgın gönlümle beni yalnız bırakın Geldiğin gün dün kadar yakın Ağlayıp beni de ağlatma sakın Vedalar yüreklerin baş düşmanıdır of Kırgın gönlümle beni yalnız bırakın Yardım et kader bana Senin marifetin bu Ayrı hayatlar kurunca Herkes seni bana sorunca Şarkılara düşman olunca Nasıl ayakta durulur Geçmiş nasıl unutulur Ayrı hayatlar kurunca Herkes seni bana sorunca Şarkılara düşman olunca Nasıl ayakta durulur Geçmiş nasıl unutulur Nasıl ayakta durulur Geçmiş nasıl unutulur Geldiğin gün dün kadar yakın Ağlayıp beni de ağlatma sakın Vedalar yüreklerin baş düşmanıdır of Kırgın gönlümle beni yalnız bırakın Yardım et kader bana Senin marifetin bu Ayrı hayatlar kurunca Herkes seni bana sorunca Şarkılara düşman olunca Nasıl ayakta durulur Geçmiş nasıl unutulur Ayrı hayatlar kurunca Herkes seni bana sorunca Şarkılara düşman olunca Nasıl ayakta durulur Geçmiş nasıl unutulur Nasıl ayakta durulur Geçmiş nasıl unutulur

Tuhaf Geliyor Tuhaf geliyor olmalı sana da bu uzaklık Ne ben kendim gibiyim, ne sen eskisi gibi İkimiz de yürekler için bir tuzaktık Ne sen özgür gibisin, ne ben esir gibi *** Senin burada olman lazım Benim halim hiç iyi değil Gönlümün sesini duyman lazım Sonra yine git önemli değil *** Senin burada olman lazım Benim halim hiç iyi değil Gönlümün sesini duyman lazım Sonra yine git önemli değil *** Tuhaf geliyor olmalı sana da bu uzaklık Ne ben kendim gibiyim, ne sen eskisi gibi İkimiz de yürekler için bir tuzaktık Ne sen özgür gibisin, ne ben esir gibi *** Senin burada olman lazım Benim halim hiç iyi değil Gönlümün sesini duyman lazım Sonra yine git önemli değil *** Senin burada olman lazım Benim halim hiç iyi değil Gönlümün sesini duyman lazım Sonra yine git önemli değil

Yalnızlıktan Üşüyorum Bir yalanın tuzağına düşünce Aldatanın şarabını içince Sarhoşluğun görmezden gelmeye yetmez Bir günah üç beş yalan topla artık aşk yetmez Yalnızlıktan evim var dayalı döşeli Huzurluyum sakinim kapım kapalı Yani mutlu gibiyim *** Sanki mutlu gibiyim Belki mutlu gibiyim Ama eksik gibiyim Yalnızlıktan üşüyorum düşüyorum düşüyorum Dün bütün gece seninleydim Rüya olduğunu bilemedim

Zalim Kader Ben sana yanlış Yaptıysam özür dilerim Bütün yaptığım hataları Geriye döndürebilirim Seni çok seviyorum Bebeğim dön n'olur dön Kalbimi ikiye bölerim senin için Bu ne zalimce kader Benim aklımı başımdan aldın Nasıl kendime geleyim N'olur dön İki kişilik bir odada Yapayalnız kalmayı Sevemedim dön n'olur dön *** Yaz gününde üzerime kar yağdı Darağacına asıldım da Boynuma ip takıldı Sanki beni mezara koydular da Üzerime toprak atıldı Yalvarsam döner misin? Dön n'olur dön Bu ne zalimce kader Benim aklımı başımdan aldı Nasıl kendime geleyim N'olur dön İki kişilik bir odada Yapayalnız kalmayı Sevemedim dön n'olur dön Bu ne zalimce kader Benim ajlımı başımdan aldı Nasıl kendime geleyim N'olur dön İki kişilik bir odada Yapayalnız kalmayı Sevemedim dön n'olur dön