İrfan Özata

Ne kadar yokuş bu hayat Çık çık bitmiyor, yorgun yorgun Ne kadar fakir, zenginliğin Bugün var, yarına belki yoksun *** Kırıntılarla dolu, bi hayatın içindeyim Ne yarım, ne az, sanki kayıp gibiyim Güzel olan şeyler, kısık ateşte pişiyor Yıllar neleri, ne acıları unutturuyor *** Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür Burada duracağın, hep genç kalacağın Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak Saçlarına beyazların, vedası dünyanın *** Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür Burada duracağın, hep genç kalacağın Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak Saçlarına beyazların, vedası dünyanın *** Kırıntılarla dolu, bi hayatın içindeyim Ne yarım, ne az, sanki kayıp gibiyim Güzel olan şeyler, kısık ateşte pişiyor Yıllar neleri, ne acıları unutturuyor *** Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür Burada duracağın, hep genç kalacağın Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak Saçlarına beyazların, vedası dünyanın *** Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür Burada duracağın, hep genç kalacağın Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak Saçlarına beyazların, vedası dünyanın