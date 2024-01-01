Kime Yetti ki Zaman Şarkı Sözleri
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İrfan Özata
Kime Yetti ki Zaman
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Ne kadar yokuş bu hayat
Çık çık bitmiyor, yorgun yorgun
Ne kadar fakir, zenginliğin
Bugün var, yarına belki yoksun
***
Kırıntılarla dolu, bi hayatın içindeyim
Ne yarım, ne az, sanki kayıp gibiyim
Güzel olan şeyler, kısık ateşte pişiyor
Yıllar neleri, ne acıları unutturuyor
***
Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür
Burada duracağın, hep genç kalacağın
Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak
Saçlarına beyazların, vedası dünyanın
***
Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür
Burada duracağın, hep genç kalacağın
Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak
Saçlarına beyazların, vedası dünyanın
***
Kırıntılarla dolu, bi hayatın içindeyim
Ne yarım, ne az, sanki kayıp gibiyim
Güzel olan şeyler, kısık ateşte pişiyor
Yıllar neleri, ne acıları unutturuyor
***
Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür
Burada duracağın, hep genç kalacağın
Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak
Saçlarına beyazların, vedası dünyanın
***
Kime yetti ki zaman, yok ya bin ömür
Burada duracağın, hep genç kalacağın
Vaktin geldiği zaman, sana da uğrayacak
Saçlarına beyazların, vedası dünyanın