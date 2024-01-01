İrfan Özata

Lafın Tamamı Şekeri suyamı düştü gerçeği gördü Hangi dağda kurt öldü geriye döndü Tren kaçtı vapur çok uzaklaştı Gözyaşı denizinde artık kara göründü Anlayacağı dilde anlatın ona Gereği düşünüldü kapandı dava Yalnızlık zindanında cezası müebbet Yerini buldu nihayet adalet Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Şekeri suyamı düştü gerçeği gördü Gözyaşı denizinde artık kara göründü Anlayacağı dilde anlatın ona Gereği düşünüldü kapandı dava Yalnızlık zindanında cezası müebbet Yerini buldu nihayet adalet Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı

Ağlamakla İnlemekle Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor Devâsı yok garib gönlüm günden güne âh eriyor Devâsı yok garib gönlüm günden güne âh eriyor Feryâdıma efganıma kimse bir ses vermiyor Devâsı yok garib gönlüm günden güne âh eriyor Devâsı yok garib gönlüm günden güne âh eriyor

Bir Bahar Akşamı Bir bahar akşamı rastladım size Bir bahar akşamı rastladım size Sevinçli bir telaş içindeydiniz Derinden bakınca gözlerinize Neden başınızı öne eğdiniz? Neden başınızı öne eğdiniz? *** İçimde uyanan eski bir arzu İçimde uyanan eski bir arzu Dedi ki, "Yıllardır aradığın bu" Şimdi soruyorum büküp boynumu, ah Daha önceleri neredeydiniz? Daha önceleri neredeydiniz?

Artık Bu Solan Bahçede Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok Bülbüllere yer yok Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok Bülbüllere yer yok *** Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok Sevilenlerden eser yok Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok Sevilenlerden eser yok *** Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok Sevgililer yok Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok Sevgililer yok *** Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok Sevilenlerden eser yok Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok Sevilenlerden eser yok