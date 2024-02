İrfan Özata

Geldiğin gün dün kadar yakın Ağlayıp beni de ağlatma sakın Vedalar yüreklerin baş düşmanıdır of Kırgın gönlümle beni yalnız bırakın Geldiğin gün dün kadar yakın Ağlayıp beni de ağlatma sakın Vedalar yüreklerin baş düşmanıdır of Kırgın gönlümle beni yalnız bırakın Yardım et kader bana Senin marifetin bu Ayrı hayatlar kurunca Herkes seni bana sorunca Şarkılara düşman olunca Nasıl ayakta durulur Geçmiş nasıl unutulur Ayrı hayatlar kurunca Herkes seni bana sorunca Şarkılara düşman olunca Nasıl ayakta durulur Geçmiş nasıl unutulur Nasıl ayakta durulur Geçmiş nasıl unutulur Geldiğin gün dün kadar yakın Ağlayıp beni de ağlatma sakın Vedalar yüreklerin baş düşmanıdır of Kırgın gönlümle beni yalnız bırakın Yardım et kader bana Senin marifetin bu Ayrı hayatlar kurunca Herkes seni bana sorunca Şarkılara düşman olunca Nasıl ayakta durulur Geçmiş nasıl unutulur Ayrı hayatlar kurunca Herkes seni bana sorunca Şarkılara düşman olunca Nasıl ayakta durulur Geçmiş nasıl unutulur Nasıl ayakta durulur Geçmiş nasıl unutulur

Herkes geçemiyor bir üst aşamaya Beyinler alışmış tembel yaşamaya Kısıtlı zamanda ne çok işimiz var Vakit bulmalı başımızı kaşımaya *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Herkes geçemiyor bir üst aşamaya Beyinler alışmış tembel yaşamaya Kısıtlı zamanda ne çok işimiz var Vakit bulmalı başımızı kaşımaya *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor