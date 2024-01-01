Hayat Okulu Şarkı Sözleri
İrfan Özata Hayat Okulu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrfan Özata Hayat Okulu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hayat Okulu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir yalanın tuzağına düşünce
Aldatanın şarabını içince
Sarhoşluğun görmezden gelmeye yetmez
Bir günah üç beş yalan topla artık aşk yetmez
Yalnızlıktan evim var dayalı döşeli
Huzurluyum sakinim kapım kapalı
Yani mutlu gibiyim
***
Sanki mutlu gibiyim
Belki mutlu gibiyim
Ama eksik gibiyim
Yalnızlıktan üşüyorum düşüyorum düşüyorum
Dün bütün gece seninleydim
Rüya olduğunu bilemedim
-
Herkes geçemiyor bir üst aşamaya
Beyinler alışmış tembel yaşamaya
Kısıtlı zamanda ne çok işimiz var
Vakit bulmalı başımızı kaşımaya
***
Kafamıza uymuyor maalesef her kafa
Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa
Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor
Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor
***
Kafamıza uymuyor maalesef her kafa
Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa
Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor
Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor
***
Herkes geçemiyor bir üst aşamaya
Beyinler alışmış tembel yaşamaya
Kısıtlı zamanda ne çok işimiz var
Vakit bulmalı başımızı kaşımaya
***
Kafamıza uymuyor maalesef her kafa
Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa
Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor
Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor
***
Kafamıza uymuyor maalesef her kafa
Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa
Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor
Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor
***
Kafamıza uymuyor maalesef her kafa
Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa
Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor
Ne yaparsak yapalım
***
Kafamıza uymuyor maalesef her kafa
Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa
Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor
Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor
-
Şekeri suyamı düştü gerçeği gördü
Hangi dağda kurt öldü geriye döndü
Tren kaçtı vapur çok uzaklaştı
Gözyaşı denizinde artık kara göründü
Anlayacağı dilde anlatın ona
Gereği düşünüldü kapandı dava
Yalnızlık zindanında cezası müebbet
Yerini buldu nihayet adalet
Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı
Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı
Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı
Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı
Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı
Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı
Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı
Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı
Şekeri suyamı düştü gerçeği gördü
Gözyaşı denizinde artık kara göründü
Anlayacağı dilde anlatın ona
Gereği düşünüldü kapandı dava
Yalnızlık zindanında cezası müebbet
Yerini buldu nihayet adalet
Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı
Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı
Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı
Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı
Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı
Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı
Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı
Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı
Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı
Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı
Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı
Kime söylenir herkes bilir lafın
Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı
Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı
Kırık kalplerin mimarı düşmanı olsun vicdanı
Kime söylenir herkes bilir lafın tamamı
-
Durmadan hala seni sayıklıyorsam
Her gördüğüme nasıl diye soruyorsam
***
Sence bir manası yok mudur sevgilim ?
Can teslim eder gibi kıvranıyorsam
***
Gidişinin dönüşü olmayacak mı
Gönül yarın için hayal kurmayacak mı
Haykırdım isyan ettim bu nasıl ceza
Kimsecikler sesimi duymayacak mı
Esaretin müebbet kurtulamıyorum
Kaderin engelini yalnız aşamıyorum
***
Ağlatan gülmez derler korkmuyor musun
Bana seni unuttur ben yapamıyorum
***
Gidişinin dönüşü olmayacak mı
Gönül yarın için hayal kurmayacak mı
Haykırdım isyan ettim bu nasıl ceza
Kimsecikler sesimi duymayacak mı
-
Ayrılıklar pusu kurmuş dört yanımda
Peşimi bırakmıyor ki
Bir yalnızlık türküsü dudaklarımda
Hiç aklımdan çıkmıyor ki
Bir yalnızlık türküsü dudaklarımda
Hiç aklımdan çıkmıyor ki
Sancı gibi, zulüm gibi
Bu ayrılık ölüm gibi
Sancı gibi, zulüm gibi
Bu ayrılık ölüm gibi
Ben sana hasret, ben sana vurgun
Ağlarken bu yerlerde
Bir kez olsun aklına gelmedim mi zalim
Yanmadın mı? hadi söyle
Ben sana hasret ben sana vurgun
Yanarken gecelerce
Bir damla yaş gözünden yanağına düşse
Kıyamam ben gül yüzüne
Rüzgarın kuytusunda yaktım bir sigara
Dolaştım sokaklarında
Üfledim dumanı karıştı efkarıma
Usulca dudaklarıma
Üfledim dumanı karıştı efkarıma
Usulca dudaklarıma
Sancı gibi, zulüm gibi
Bu ayrılık ölüm gibi
Sancı gibi, zulüm gibi
Bu ayrılık ölüm gibi
Ben sana hasret, ben sana vurgun
Ağlarken bu yerlerde
Bir kez olsun aklına gelmedim mi zalim
Yanmadın mı? hadi söyle
Ben sana hasret ben sana vurgun
Yanarken gecelerce
Bir damla yaş gözünden yanağına düşse
Kıyamam ben gül yüzüne
-
Yaşanan yanına kar kalıyor
Hep özür diliyor
Bir şekilde beni kandırıyor
Bir yalan buluyor
***
Beni ağlattıktan sonra ne fayda
Yıkıl karşımdan daha yalvarma
Un ufak oldu bak sabır taşı da
Üzgünüm elveda
***
Ayrılık yazıyor burç yorumu
Ama ben hazırlamadım bize bu sonu
Ne ekerse onu biçiyor yürek
Böyle ders veriyor hayat okulu
***
Uzağımda kolay olmuyor mu?
A canım sesini kimse duymuyor mu
Akıllanana kadar yok ki çözüm
Böyle ders veriyor hayat okulu.
-
Bu aşk bir masal olsaydı
Biz de iki kahraman
Ya da sonu belli olmayan
Yarım okunmuş bir roman
En güzel yerinde uyandığım
Tatlı bir rüya gibisin
Ne mutlu ne mutsuz hallerde
Olmama sebepsin
***
Aşk bahara yüzünü hep dönse de
Bu sevda öldürse de beni milyon kere
Yine de düşsem de dilden dillere
Kanım akmaz vursan yerlere
***
Bu aşk bir masal olsaydı
Biz de iki kahraman
Ya da sonu belli olmayan
Yarım okunmuş bir roman
En güzel yerinde uyandığım
Tatlı bir rüya gibisin
Ne mutlu ne mutsuz hallerde
Olmama sebepsin
***
Aşk bahara yüzünü hep dönse de
Bu sevda öldürse de beni milyon kere
Yine de düşsem de dilden dillere
Kanım akmaz vursan yerlere
-
Geldiğin gün dün kadar yakın
Ağlayıp beni de ağlatma sakın
Vedalar yüreklerin baş düşmanıdır of
Kırgın gönlümle beni yalnız bırakın
Geldiğin gün dün kadar yakın
Ağlayıp beni de ağlatma sakın
Vedalar yüreklerin baş düşmanıdır of
Kırgın gönlümle beni yalnız bırakın
Yardım et kader bana
Senin marifetin bu
Ayrı hayatlar kurunca
Herkes seni bana sorunca
Şarkılara düşman olunca
Nasıl ayakta durulur
Geçmiş nasıl unutulur
Ayrı hayatlar kurunca
Herkes seni bana sorunca
Şarkılara düşman olunca
Nasıl ayakta durulur
Geçmiş nasıl unutulur
Nasıl ayakta durulur
Geçmiş nasıl unutulur
Geldiğin gün dün kadar yakın
Ağlayıp beni de ağlatma sakın
Vedalar yüreklerin baş düşmanıdır of
Kırgın gönlümle beni yalnız bırakın
Yardım et kader bana
Senin marifetin bu
Ayrı hayatlar kurunca
Herkes seni bana sorunca
Şarkılara düşman olunca
Nasıl ayakta durulur
Geçmiş nasıl unutulur
Ayrı hayatlar kurunca
Herkes seni bana sorunca
Şarkılara düşman olunca
Nasıl ayakta durulur
Geçmiş nasıl unutulur
Nasıl ayakta durulur
Geçmiş nasıl unutulur
-
Tuhaf geliyor olmalı sana da bu uzaklık
Ne ben kendim gibiyim, ne sen eskisi gibi
İkimiz de yürekler için bir tuzaktık
Ne sen özgür gibisin, ne ben esir gibi
***
Senin burada olman lazım
Benim halim hiç iyi değil
Gönlümün sesini duyman lazım
Sonra yine git önemli değil
***
Senin burada olman lazım
Benim halim hiç iyi değil
Gönlümün sesini duyman lazım
Sonra yine git önemli değil
***
Tuhaf geliyor olmalı sana da bu uzaklık
Ne ben kendim gibiyim, ne sen eskisi gibi
İkimiz de yürekler için bir tuzaktık
Ne sen özgür gibisin, ne ben esir gibi
***
Senin burada olman lazım
Benim halim hiç iyi değil
Gönlümün sesini duyman lazım
Sonra yine git önemli değil
***
Senin burada olman lazım
Benim halim hiç iyi değil
Gönlümün sesini duyman lazım
Sonra yine git önemli değil
-
Ben sana yanlış
Yaptıysam özür dilerim
Bütün yaptığım hataları
Geriye döndürebilirim
Seni çok seviyorum
Bebeğim dön n'olur dön
Kalbimi ikiye bölerim senin için
Bu ne zalimce kader
Benim aklımı başımdan aldın
Nasıl kendime geleyim
N'olur dön
İki kişilik bir odada
Yapayalnız kalmayı
Sevemedim dön n'olur dön
***
Yaz gününde üzerime kar yağdı
Darağacına asıldım da
Boynuma ip takıldı
Sanki beni mezara koydular da
Üzerime toprak atıldı
Yalvarsam döner misin?
Dön n'olur dön
Bu ne zalimce kader
Benim aklımı başımdan aldı
Nasıl kendime geleyim
N'olur dön
İki kişilik bir odada
Yapayalnız kalmayı
Sevemedim dön n'olur dön
Bu ne zalimce kader
Benim ajlımı başımdan aldı
Nasıl kendime geleyim
N'olur dön
İki kişilik bir odada
Yapayalnız kalmayı
Sevemedim dön n'olur dön
-
Dertlerimi anlatamam
İsterseniz şarkı söylerim
Ben kendimi anlatamam
İçten içe şehre söverim
***
Oof pek mühim bir insan olamadım
Ben doğru müptezeliyim
Çok mühim bir insan olamadım
Ben doğru müptezeliyim
***
Şu genç yaşımda derde müptela
Hâlâ dalıyorsam mehtaba
Sebebi o, sebebi o
Sebebi bir tek o
Sebebi o, sebebi o
Sebebi bir tek o
***
Dertlerimi anlatamam
İsterseniz şarkı söylerim
Ben kendimi anlatamam
İçten içe şehre söverim
***
Oof pek mühim bir insan olamadım
Ben doğru müptezeliyim
Çok mühim bir insan olamadım
Ben doğru müptezeliyim
***
Şu genç yaşımda derde müptela
Hâlâ dalıyorsam mehtaba
Sebebi o, sebebi o
Sebebi bir tek o
Sebebi o, sebebi o
Sebebi bir tek o
***
Şu genç yaşımda derde müptela
Hâlâ dalıyorsam mehtaba
***
Sebebi o, sebebi o
Sebebi bir tek o
Sebebi o, sebebi o
Sebebi bir tek o
***
Sebebi o, sebebi o
Sebebi bir tek o