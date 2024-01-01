İrfan Özata

Yanlış Fotoğraf Herkes geçemiyor bir üst aşamaya Beyinler alışmış tembel yaşamaya Kısıtlı zamanda ne çok işimiz var Vakit bulmalı başımızı kaşımaya *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Herkes geçemiyor bir üst aşamaya Beyinler alışmış tembel yaşamaya Kısıtlı zamanda ne çok işimiz var Vakit bulmalı başımızı kaşımaya *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım *** Kafamıza uymuyor maalesef her kafa Poz veriyoruz hep yanlış fotoğrafa Bizim sevdiğimiz bizi beğenmiyor Ne yaparsak yapalım bir şey değişmiyor

Emmine Kaşların karalıdır aman Emminem Gözlerin belalıdır canım Emminem Ben sevdim eller aldı aman Emminem Yüreğim yaralıdır aman Emminem *** Eminem Emine aman Eminem Eminem Emine canım Eminem *** Eşarbın uçtu başlar aman Emminem Kirpikler uzun kaştan canım Emminem Kara gözler değil mi kurban Emminem Çıkardı beni baştan aman Emminem *** Gel benim nazlı yarim aman Emminem Başımın tacı yarim canım Emminem Yüzünde göz izi var aman Emminem Sana kim baktı yarim canım Emminem.

Sarhoş Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle *** Felek benim yazımı, kışa çevirdi Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle *** İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum *** Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum Böyleymiş alın yazım, silemiyorum Böyleymiş alın yazım, silemiyorum *** Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler Neden içtiğimi bende? bilemiyorum Neden içtiğimi bende? bilemiyorum *** İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum

Sevmeyi Dene Yalnızlık huzur vermez bir dost ara kendine Sevdasız yürek gülmez artık sevmeyi dene Yalnızlık huzur vermez bir dost ara kendine Sevdasız yürek gülmez artık sevmeyi dene *** Sende insansın dostum bir gönül var sende de Uzatılan elleri geri çevirme böyle Sende insansın dostum bir gönül var sende de Uzatılan elleri geri çevirme böyle *** Tertemiz sevgilerle kucak aç gelenlere Tanrımızın emri bu artık sevmeyi dene Tertemiz sevgilerle kucak aç gelenlere Tanrımızın emri bu artık sevmeyi dene *** İnsan kendine yetmez muhtaçtır hep birine İnan böyle yürümez artık sevmeyi dene İnsan kendine yetmez muhtaçtır hep birine İnan böyle yürümez artık sevmeyi dene *** Sende insansın dostum bir gönül var sende de Uzatılan elleri geri çevirme böyle Sende insansın dostum bir gönül var sende de Uzatılan elleri geri çevirme böyle *** Tertemiz sevgilerle kucak aç gelenlere Tanrımızın emri bu artık sevmeyi dene Tertemiz sevgilerle kucak aç gelenlere Tanrımızın emri bu artık sevmeyi dene *** Tertemiz sevgilerle kucak aç gelenlere Tanrımızın emri bu artık sevmeyi dene Tertemiz sevgilerle kucak aç gelenlere Tanrımızın emri bu

Gülümse Biraz Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım Mutluluklara doğru hep beraber koşalım Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım Mutluluklara doğru hep beraber koşalım *** Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız (Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız) (Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız) *** Gülümse biraz gülsün gözlerin Gülümse biraz bitsin kederin Unut dertleri kötü günleri Gülümse biraz gülümse biraz *** Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş *** Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız (Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız) (Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız) *** Gülümse biraz gülsün gözlerin Gülümse biraz bitsin kederin Unut dertleri kötü günleri Gülümse biraz, gülümse biraz

Gülüm Benim Kalbimdeki tatlı sızı Sensin bu gönlümün yazı Bakışların öyle güzel Öldürüyor beni nazın *** Karda açan çiçek gibi Çölde yağan yağmur gibi Sevincimsin mutluluksun Sana öyle hasretim ki *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın mevlam bizi Budur inan tek dileğim *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın Tanrım bizi Budur inan tek dileğim *** Bir yürürse bahar yürür Çiçek yürür peşin sıra Gülüşlerin öyle güzel Can katıyor bu canıma *** Ufkumdaki güneş gibi İçimdeki enfes gibi Ne bir heves ne bir tutku Karasevda benimkisi *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın Tanrım bizi Budur inan tek dileğim *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın Tanrım bizi Budur inan tek dileğim

Dertli Dertli Görüyorsun Tanrım beni Değiştir bu kaderimi Açtım sana ellerimi Yalvarırım dertli, dertli Açtım sana ellerimi Yalvarırım dertli, dertli *** Bu cananın sahibisin Sığınacak gücüm sensin Derman bana senden gelsin Bekliyorum dertli, dertli *** Eskiler hep taş misali Gözlerimde çile seli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli, günüm dertli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli, günüm dertli *** Dertlerimle yalnız kaldım Bir çıkar yol bulamadım Çilelerle adım, adım Yürüyorum dertli, dertli Çilelerle adım, adım Gidiyorum dertli, dertli *** Özlediğim güneş doğsun Yarabbim tek umudumsun Dualarım kabul olsun Yaşanmıyor dertli, dertli *** Eskiler hep tas misali Gözlerimde çile seli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli, günüm dertli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli, günüm dertli Gecem dertli, günüm dertli Gecem dertli, günüm dertli

Urfa'nın Seher Vakti Urfanın seher vaktı Gül bülbülü ağlattı Dün gece neredeydin Hoyratın beni yaktı Dün gece neredeydin Hoyratın beni yaktı Ağlaram sızlaram Sensiz ömre yanaram Ağlaram sızlaram Sensiz ömre yanaram Seherin bu vaktinde ley Yar oturmuş tahtında Neydi başıma geldi Bu çahallık vaktında Neydi başıma geldi Bu çahallık vaktında Ağlaram sızlaram Sensiz ömre yanarım Ağlaram sızlaram Sensiz ömre yanaram Seher oldu vakit doldu Sinem yara taht oldu Ötme garip bülbülüm Yar gelecek Allah oldu Ötme bülbülüm ötme Yar gelecek Allah oldu Ağlaram sızlaram Sensiz ömre yanaram Ağlaram sızlaram Sensiz ömre yanaram

Dallam Her gün akşam olur Dallam, dallam, dallam Her gün akşam olur Dallam, dallam, dallam Elimde bağlama Çallam, çallam, çallam Elimde bağlama Çallam, çallam, çallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Beni seni sevmişem Allam, allam, allam Beni seni sevmişem Allam, allam, allam Vermesseler seni Gellem, gellem, gellem Vermesseler seni Gellem, gellem, gellem Kapınızı güzel Çallam, çallam, çallam Kapınızı güzel Çallam, çallam, çallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Ben seni sevmişem Allam, Allam, Allam Ben seni sevmişem Allam, Allam, Allam Gördüğüm gün seni Güllem, güllem, güllem Gördüğüm gün seni Güllem, güllem, güllem Görmedimse güzel Öllem, öllem, öllem Görmedimse güzel Öllem, öllem, öllem Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Ben seni sevmişem Allam, Allam, Allam Ben seni sevmişem Allam, Allam, Allam

Bugün Bayram Bugün bayram günü derler, alem eglenir Sen bizim yaylaya gel başın için Dertliler oturmuş, derdin söyleşir Etme intizarın gül başın için Hey, hey, hey, hey, hey Dertliler oturmuş, derdin söyleşir Etme intizarın gül başın için Hey, hey, hey, hey, hey *** Davut sularıyam aktı aman da Bir yıldız dogmuştur vaktı zamanda Seher bülbülüyem ulu divanda Sen benim vekilim ol başın için Hey, hey, hey, hey, hey Seher bülbülüyem ulu divanda Sen benim vekilim ol başın için Hey, hey, hey, hey, hey