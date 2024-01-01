Yazı Tura Şarkı Sözleri
İrfan Özata Yazı Tura şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İrfan Özata Yazı Tura şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yazı Tura sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yazı tura gibi zıt iki tarafım var
Korkarsın tanıyamazsın beni
Herkes daha turayı iyiyi gördü
Kimse henüz yazıyı kötüyü görmedi
Sen bir ufak ayağını denk al
Yoksa düşüşün büyük olur
Benim olduğum yerden
Yıldızlardan hop kalbimden
Vah vah mı denir haline vay vay mı
Bu cesaretine ancak alkış tutulur
Sana iki çift laf söylesem ziyan
Karşında sussam bile atasözü olur
Vah vah mı denir haline vay vay mı
Bu cesaretine ancak alkış tutulur
Sana iki çift laf söylesem ziyan
Karşında sussam bile atasözü olur
Yazı tura gibi zıt iki tarafım var
Korkarsın tanıyamazsın beni
Herkes daha turayı iyiyi gördü
Kimse henüz yazıyı kötüyü görmedi
Sen bir ufak ayağını denk al
Yoksa düşüşün büyük olur
Benim olduğum yerden
Yıldızlardan hop kalbimden
Vah vah mı denir haline vay vay mı
Bu cesaretine ancak alkış tutulur
Sana iki çift laf söylesem ziyan
Karşında sussam bile atasözü olur
Vah vah mı denir haline vay vay mı
Bu cesaretine ancak alkış tutulur
Sana iki çift laf söylesem ziyan
Karşında sussam bile atasözü olur
Vah vah mı denir haline vay vay mı
Bu cesaretine ancak alkış tutulur
Sana iki çift laf söylesem ziyan
Karşında sussam bile atasözü olur
Vah vah mı denir haline vay vay mı
Bu cesaretine ancak alkış tutulur
Sana iki çift laf söylesem ziyan
Karşında sussam bile atasözü olur
(Vah, vah, vah)
-
Kime göre ne doğru?
Sonsuzluğa giden bir yanılgı
Günü yaşamayı unutturup duruyor
Dünün, yarının telaşı
Unutma senden bir tane daha yok
Kime göre ne doğru?
Sonsuzluğa giden bir yanılgı
Günü yaşamayı unutturup duruyor
Dünün, yarının telaşı
Unutma senden bir tane daha yok
Beni ben gibi seven
Olursa hayır demem
Bu kaçıncı denemem?
Kader peşimi bırak
Keşke, belki diyerek
Oyalama, git başımdan
Kader peşimi bırak
Biraz da yalnız dolaş
Beni ben gibi seven
Olursa hayır demem
Bu kaçıncı denemem?
Kader peşimi bırak
Keşke, belki diyerek
Oyalama git başımdan
Kader peşimi bırak
Biraz da yalnız dolaş
Kime göre ne doğru?
Sonsuzluğa giden bir yanılgı
Günü yaşamayı unutturup duruyor
Dünün, yarının telaşı
Unutma senden bir tane daha yok
Beni ben gibi seven
Olursa hayır demem
Bu kaçıncı denemem?
Kader peşimi bırak
Keşke, belki diyerek
Oyalama git başımdan
Kader peşimi bırak
Biraz da yalnız dolaş
Beni ben gibi seven
Olursa hayır demem
Bu kaçıncı denemem?
Kader peşimi bırak
Keşke, belki diyerek
Oyalama git başımdan
Kader peşimi bırak
Biraz da yalnız dolaş
Beni ben gibi seven
Olursa hayır demem
Bu kaçıncı denemem?
Kader peşimi bırak
Keşke, belki diyerek
Oyalama git başımdan
Kader peşimi bırak
Beni ben gibi seven
Olursa hayır demem
Bu kaçıncı denemem?
Kader peşimi bırak
Keşke, belki diyerek
Oyalama git başımdan
Kader peşimi bırak
Biraz da yalnız dolaş
-
Örfüme adetime gelmiyor
Ardımda yaşlı iki çift göz bırakmak
Öyle kalbime serilenleri
Bir anda yokmuş gibi savurmak
***
Meğer yaprak dökümüne
Ne kadar acıkmış halim
Kırılanlara dökülenlere
Nasıl da alışmış kalbim
***
Sen de vur be gönlüme çok mu
Zaten bugün yarın beni unuttururlar
Cam kırıkları nöbet tutsa da
Son sözüm yok sana son duam var
***
Sen de vur be gönlüme çok mu
Zaten bugün yarın beni unuttururlar
Cam kırıkları nöbet tutsa da
Son sözüm yok sana son duam var
***
Örfüme adetime gelmiyor
Ardımda yaşlı iki çift göz bırakmak
Öyle kalbime serilenleri
Bir anda yokmuş gibi savurmak
***
Meğer yaprak dökümüne
Ne kadar acıkmış halim
Kırılanlara dökülenlere
Nasıl da alışmış kalbim
***
Sen de vur be gönlüme çok mu
Zaten bugün yarın beni unuttururlar
Cam kırıkları nöbet tutsa da
Son sözüm yok sana son duam var
***
Sen de vur be gönlüme çok mu
Zaten bugün yarın beni unuttururlar
Cam kırıkları nöbet tutsa da
Son sözüm yok sana son duam var
-
Hepi topu iki laf ettik açıkça
Kimi normal dedi, kimisi uçukça
Arkadan konuşan arkada kalır
Yolumuza devam tek tabanca
Yargılıyor, saldırıyorlar
Kanatıp kanatıp sargılıyorlar
Kıskanıyor, hırslanıyorlar
Bünyemi hepten yoruyorlar
Her gün hır gür
Yok bi' teşekkür
Minneti geçtim
Herkes nankör
Zaferin kıymeti zorluktandır
Güller dikenlerin arasında büyür
Her gün hır gür
Yok bi' teşekkür
Minneti geçtim
Herkes nankör
Zaferin kıymeti zorluktandır
Güller dikenlerin arasında büyür
Hepi topu iki laf ettik açıkça
Kimi normal dedi, kimisi uçukça
Arkadan konuşan arkada kalır
Yolumuza devam tek tabanca
Yargılıyor, saldırıyorlar
Kanatıp kanatıp sargılıyorlar
Kıskanıyor, hırslanıyorlar
Bünyemi hepten yoruyorlar
Her gün hır gür
Yok bi' teşekkür
Minneti geçtim
Herkes nankör
Zaferin kıymeti zorluktandır
Güller dikenlerin arasında büyür
Her gün hır gür
Yok bi' teşekkür
Minneti geçtim
Herkes nankör
Zaferin kıymeti zorluktandır
Güller dikenlerin arasında büyür
Her gün hır gür
Yok bi' teşekkür
Minneti geçtim
Herkes nankör
Zaferin kıymeti zorluktandır
Güller dikenlerin arasında büyür
Her gün hır gür
Yok bi' teşekkür
Minneti geçtim
Herkes nankör
Zaferin kıymeti zorluktandır
Güller dikenlerin arasında büyür
-
Meşrebime sığmaz hemen unutmak
Bende yapraklar solar solmaz açmaz
Biraz kapanırım, kapalı kapılar ardına
Kendimden başkasına ziyanım olmaz
Demlenir de demlenir yokluğun bende
Kemiğe dayandı acıların tam zehirmiş
Ne sen sor ne ben söyleyeyim kalbimi
Özlemine kaşınmaktan imanı gevremiş
Off be koy oradan bir orta kahve
Sensizliğimin yorgunluğunu al unuttur
Namına yakışır namahrem sözler
Gel dudaklarınla yanaklarımı tokuştur
Off be koy oradan bir orta kahve
Sensizliğimin yorgunluğunu al unuttur
Namına yakışır namahrem sözler
Gel dudaklarınla yanaklarımı tokuştur
Meşrebime sığmaz hemen unutmak
Bende yapraklar solar solmaz açmaz
Biraz kapanırım, kapalı kapılar ardına
Kendimden başkasına ziyanım olmaz
Demlenir de demlenir yokluğun bende
Kemiğe dayandı acıların tam zehirmiş
Ne sen sor ne ben söyleyeyim kalbimi
Özlemine kaşınmaktan imanı gevremiş
Off be koy oradan bir orta kahve
Sensizliğimin yorgunluğunu al unuttur
Namına yakışır namahrem sözler
Gel dudaklarınla yanaklarımı tokuştur
Off be koy oradan bir orta kahve
Sensizliğimin yorgunluğunu al unuttur
Namına yakışır namahrem sözler
Gel dudaklarınla yanaklarımı tokuştur
Off be koy oradan bir orta kahve
Sensizliğimin yorgunluğunu al unuttur
Namına yakışır namahrem sözler
Gel dudaklarınla yanaklarımı tokuştur
-
Yazı tura gibi zıt iki tarafım var
Korkarsın tanıyamazsın beni
Herkes daha turayı iyiyi gördü
Kimse henüz yazıyı kötüyü görmedi
Sen bir ufak ayağını denk al
Yoksa düşüşün büyük olur
Benim olduğum yerden
Yıldızlardan hop kalbimden
Vah vah mı denir haline vay vay mı
Bu cesaretine ancak alkış tutulur
Sana iki çift laf söylesem ziyan
Karşında sussam bile atasözü olur
Vah vah mı denir haline vay vay mı
Bu cesaretine ancak alkış tutulur
Sana iki çift laf söylesem ziyan
Karşında sussam bile atasözü olur
Yazı tura gibi zıt iki tarafım var
Korkarsın tanıyamazsın beni
Herkes daha turayı iyiyi gördü
Kimse henüz yazıyı kötüyü görmedi
Sen bir ufak ayağını denk al
Yoksa düşüşün büyük olur
Benim olduğum yerden
Yıldızlardan hop kalbimden
Vah vah mı denir haline vay vay mı
Bu cesaretine ancak alkış tutulur
Sana iki çift laf söylesem ziyan
Karşında sussam bile atasözü olur
Vah vah mı denir haline vay vay mı
Bu cesaretine ancak alkış tutulur
Sana iki çift laf söylesem ziyan
Karşında sussam bile atasözü olur
Vah vah mı denir haline vay vay mı
Bu cesaretine ancak alkış tutulur
Sana iki çift laf söylesem ziyan
Karşında sussam bile atasözü olur
Vah vah mı denir haline vay vay mı
Bu cesaretine ancak alkış tutulur
Sana iki çift laf söylesem ziyan
Karşında sussam bile atasözü olur
(Vah, vah, vah)