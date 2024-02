İrfan Özata

Yazı Tura Yazı tura gibi zıt iki tarafım var Korkarsın tanıyamazsın beni Herkes daha turayı iyiyi gördü Kimse henüz yazıyı kötüyü görmedi Sen bir ufak ayağını denk al Yoksa düşüşün büyük olur Benim olduğum yerden Yıldızlardan hop kalbimden Vah vah mı denir haline vay vay mı Bu cesaretine ancak alkış tutulur Sana iki çift laf söylesem ziyan Karşında sussam bile atasözü olur Vah vah mı denir haline vay vay mı Bu cesaretine ancak alkış tutulur Sana iki çift laf söylesem ziyan Karşında sussam bile atasözü olur Yazı tura gibi zıt iki tarafım var Korkarsın tanıyamazsın beni Herkes daha turayı iyiyi gördü Kimse henüz yazıyı kötüyü görmedi Sen bir ufak ayağını denk al Yoksa düşüşün büyük olur Benim olduğum yerden Yıldızlardan hop kalbimden Vah vah mı denir haline vay vay mı Bu cesaretine ancak alkış tutulur Sana iki çift laf söylesem ziyan Karşında sussam bile atasözü olur Vah vah mı denir haline vay vay mı Bu cesaretine ancak alkış tutulur Sana iki çift laf söylesem ziyan Karşında sussam bile atasözü olur Vah vah mı denir haline vay vay mı Bu cesaretine ancak alkış tutulur Sana iki çift laf söylesem ziyan Karşında sussam bile atasözü olur Vah vah mı denir haline vay vay mı Bu cesaretine ancak alkış tutulur Sana iki çift laf söylesem ziyan Karşında sussam bile atasözü olur (Vah, vah, vah)

Git Başımdan Kime göre ne doğru? Sonsuzluğa giden bir yanılgı Günü yaşamayı unutturup duruyor Dünün, yarının telaşı Unutma senden bir tane daha yok Kime göre ne doğru? Sonsuzluğa giden bir yanılgı Günü yaşamayı unutturup duruyor Dünün, yarının telaşı Unutma senden bir tane daha yok Beni ben gibi seven Olursa hayır demem Bu kaçıncı denemem? Kader peşimi bırak Keşke, belki diyerek Oyalama, git başımdan Kader peşimi bırak Biraz da yalnız dolaş Beni ben gibi seven Olursa hayır demem Bu kaçıncı denemem? Kader peşimi bırak Keşke, belki diyerek Oyalama git başımdan Kader peşimi bırak Biraz da yalnız dolaş Kime göre ne doğru? Sonsuzluğa giden bir yanılgı Günü yaşamayı unutturup duruyor Dünün, yarının telaşı Unutma senden bir tane daha yok Beni ben gibi seven Olursa hayır demem Bu kaçıncı denemem? Kader peşimi bırak Keşke, belki diyerek Oyalama git başımdan Kader peşimi bırak Biraz da yalnız dolaş Beni ben gibi seven Olursa hayır demem Bu kaçıncı denemem? Kader peşimi bırak Keşke, belki diyerek Oyalama git başımdan Kader peşimi bırak Biraz da yalnız dolaş Beni ben gibi seven Olursa hayır demem Bu kaçıncı denemem? Kader peşimi bırak Keşke, belki diyerek Oyalama git başımdan Kader peşimi bırak Beni ben gibi seven Olursa hayır demem Bu kaçıncı denemem? Kader peşimi bırak Keşke, belki diyerek Oyalama git başımdan Kader peşimi bırak Biraz da yalnız dolaş

Örf Örfüme adetime gelmiyor Ardımda yaşlı iki çift göz bırakmak Öyle kalbime serilenleri Bir anda yokmuş gibi savurmak *** Meğer yaprak dökümüne Ne kadar acıkmış halim Kırılanlara dökülenlere Nasıl da alışmış kalbim *** Sen de vur be gönlüme çok mu Zaten bugün yarın beni unuttururlar Cam kırıkları nöbet tutsa da Son sözüm yok sana son duam var *** Sen de vur be gönlüme çok mu Zaten bugün yarın beni unuttururlar Cam kırıkları nöbet tutsa da Son sözüm yok sana son duam var *** Örfüme adetime gelmiyor Ardımda yaşlı iki çift göz bırakmak Öyle kalbime serilenleri Bir anda yokmuş gibi savurmak *** Meğer yaprak dökümüne Ne kadar acıkmış halim Kırılanlara dökülenlere Nasıl da alışmış kalbim *** Sen de vur be gönlüme çok mu Zaten bugün yarın beni unuttururlar Cam kırıkları nöbet tutsa da Son sözüm yok sana son duam var *** Sen de vur be gönlüme çok mu Zaten bugün yarın beni unuttururlar Cam kırıkları nöbet tutsa da Son sözüm yok sana son duam var

Hır Gür Hepi topu iki laf ettik açıkça Kimi normal dedi, kimisi uçukça Arkadan konuşan arkada kalır Yolumuza devam tek tabanca Yargılıyor, saldırıyorlar Kanatıp kanatıp sargılıyorlar Kıskanıyor, hırslanıyorlar Bünyemi hepten yoruyorlar Her gün hır gür Yok bi' teşekkür Minneti geçtim Herkes nankör Zaferin kıymeti zorluktandır Güller dikenlerin arasında büyür Her gün hır gür Yok bi' teşekkür Minneti geçtim Herkes nankör Zaferin kıymeti zorluktandır Güller dikenlerin arasında büyür Hepi topu iki laf ettik açıkça Kimi normal dedi, kimisi uçukça Arkadan konuşan arkada kalır Yolumuza devam tek tabanca Yargılıyor, saldırıyorlar Kanatıp kanatıp sargılıyorlar Kıskanıyor, hırslanıyorlar Bünyemi hepten yoruyorlar Her gün hır gür Yok bi' teşekkür Minneti geçtim Herkes nankör Zaferin kıymeti zorluktandır Güller dikenlerin arasında büyür Her gün hır gür Yok bi' teşekkür Minneti geçtim Herkes nankör Zaferin kıymeti zorluktandır Güller dikenlerin arasında büyür Her gün hır gür Yok bi' teşekkür Minneti geçtim Herkes nankör Zaferin kıymeti zorluktandır Güller dikenlerin arasında büyür Her gün hır gür Yok bi' teşekkür Minneti geçtim Herkes nankör Zaferin kıymeti zorluktandır Güller dikenlerin arasında büyür

Meşrep Meşrebime sığmaz hemen unutmak Bende yapraklar solar solmaz açmaz Biraz kapanırım, kapalı kapılar ardına Kendimden başkasına ziyanım olmaz Demlenir de demlenir yokluğun bende Kemiğe dayandı acıların tam zehirmiş Ne sen sor ne ben söyleyeyim kalbimi Özlemine kaşınmaktan imanı gevremiş Off be koy oradan bir orta kahve Sensizliğimin yorgunluğunu al unuttur Namına yakışır namahrem sözler Gel dudaklarınla yanaklarımı tokuştur Off be koy oradan bir orta kahve Sensizliğimin yorgunluğunu al unuttur Namına yakışır namahrem sözler Gel dudaklarınla yanaklarımı tokuştur Meşrebime sığmaz hemen unutmak Bende yapraklar solar solmaz açmaz Biraz kapanırım, kapalı kapılar ardına Kendimden başkasına ziyanım olmaz Demlenir de demlenir yokluğun bende Kemiğe dayandı acıların tam zehirmiş Ne sen sor ne ben söyleyeyim kalbimi Özlemine kaşınmaktan imanı gevremiş Off be koy oradan bir orta kahve Sensizliğimin yorgunluğunu al unuttur Namına yakışır namahrem sözler Gel dudaklarınla yanaklarımı tokuştur Off be koy oradan bir orta kahve Sensizliğimin yorgunluğunu al unuttur Namına yakışır namahrem sözler Gel dudaklarınla yanaklarımı tokuştur Off be koy oradan bir orta kahve Sensizliğimin yorgunluğunu al unuttur Namına yakışır namahrem sözler Gel dudaklarınla yanaklarımı tokuştur