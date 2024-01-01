Irmak Arıcı

Mühür Şarkı Sözleri
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Duydum ki, biri yar olmuş sana
Aşkın zehrolmuş bana
Sevdan cehennem kalbin mesken oldu ama
Ömrüm deme ona
***
Yandım, yandım, yandım Allahım
Beni sana küstüren kadere ahdım
Yıllar, yollar kaybım oldular
İhanetin mührü çözdü hadi bana eyvallah
***
Duydum ki, biri yar olmuş sana
Aşkın zehrolmuş bana
Sevdan cehennem kalbin mesken oldu ama
Ömrüm deme ona
***
Yandım, yandım, yandım Allahım
Beni sana küstüren kadere ahdım
Yıllar, yollar kaybım oldular
İhanetin mührü çözdü hadi bana eyvallah
***
Yandım, yandım, yandım Allahım
Beni sana küstüren kadere ahdım
Yıllar, yollar kaybım oldular
İhanetin mührü çözdü hadi bana eyvallah