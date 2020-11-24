Kuran-ı Kerimin 481. sayfasında başlayan 25. cüzde 6 Sure bulunur. İlk olarak okunan Fussilet Suresi tamamlanır. Devamında 53 ayetten oluşan Şûrâ Suresi 482-488. sayfalar , 89 ayetten oluşan Zuhruf Suresi 488-494. sayfalar, 59 ayetten oluşan Duhân Suresi 495-497. sayfalar ve 33. ayete kadar Câsiye Suresi okunur. Bu cüz 500. sayfada biter. İşte Osman Şahinin sesinden dinleyebileceğiniz 25. cüz ile Fussilet Suresi 47. ayetle başlayan sure 54. ayetle tamamlanır, Şûrâ Suresi,Zuhruf Suresi, Duhân Suresi, Zuhruf Suresi ve Câsiye Suresi 33. ayete kadar