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7/24 Dinle İshak Danış 28. cüz
28. cüz

28. cüz

150 Bölüm | 64:52:16

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

28. cüz Mücade Suresi | Haşr Suresi | Mümtehine Suresi | Saf Suresi | Cuma Suresi | Minafikûn Suresi | Tegâbün Suresi | Talâk Suresi | Tahrîm Suresi

İshak Danış 1:00:08
02

Tahrîm suresi

İshak Danış 09:53
03

Nâs suresi

İshak Danış 00:56
04

Felak suresi

İshak Danış 00:48
05

İhlâs suresi

İshak Danış 00:51
06

Tebbet suresi

İshak Danış 01:02
07

Nasr suresi

İshak Danış 00:55
08

Kâfirûn suresi

İshak Danış 01:15
09

Kevser suresi

İshak Danış 00:40
10

Maûn suresi

İshak Danış 01:08

...

KAPAT
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