Kuran-ı Kerimin 561-580. sayfalarında yer alan 29. cüz 11 sureden oluşur. 29. cüz ilk olarak 30 ayetten oluşan Mülk Suresi ile başlar, 52 ayetten oluşan Kalem Suresi, 52 ayetten oluşan Hâkka Suresi, 44 ayetten oluşan Meâric Suresi, 28 ayetten oluşan Nûh Suresi, 28 ayetten oluşan Cin Suresi, 20 ayetten oluşan Müzemmil Suresi, 56 ayetten oluşan Müddessir Suresi, 40 ayetten oluşan Kıyâmet Suresi, 31 ayetten oluşan İnsân Suresi ve 50 ayetten oluşan Mürselât Suresiyle biter. İşte İshak Danışın sesinden dinleyebileceğiniz 29. cüz ile Mülk Suresi, Kalem Suresi, Hâkka Suresi, Meâric Suresi, Nûh Suresi, Cin Suresi, Müzemmil Suresi, Müddessir Suresi, Kıyâmet Suresi, İnsân Suresi ve Mürselât Suresi...