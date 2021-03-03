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Fâtiha suresi
Fâtiha suresi
150 Bölüm | 64:52:16
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01
Fâtiha suresi
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01:28
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02
4. cüz
Âli İmran Suresi (92. ayeten başlayarak 200. ayette tamamlanır) | Nisâ Suresi (23. ayete kadar)
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59:28
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03
İnşirâh suresi
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00:39
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04
3. cüz
Bakara Suresi (253. ve 286. ayetler) | Âli İmran Suresi (92. ayete kadar)
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59:49
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05
Enbiyâ Suresi 30-35
(30. ila 35. ayetler)
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06:16
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06
Tahrîm suresi
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09:53
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07
Nâs suresi
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00:56
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08
Felak suresi
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00:48
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09
İhlâs suresi
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00:51
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10
Tebbet suresi
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01:02
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