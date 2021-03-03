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7/24 Dinle İshak Danış Fâtiha suresi
Fâtiha suresi

Fâtiha suresi

150 Bölüm | 64:52:16

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fâtiha suresi

İshak Danış 01:28
02

4. cüz Âli İmran Suresi (92. ayeten başlayarak 200. ayette tamamlanır) | Nisâ Suresi (23. ayete kadar)

İshak Danış 59:28
03

İnşirâh suresi

İshak Danış 00:39
04

3. cüz Bakara Suresi (253. ve 286. ayetler) | Âli İmran Suresi (92. ayete kadar)

İshak Danış 59:49
05

Enbiyâ Suresi 30-35 (30. ila 35. ayetler)

İshak Danış 06:16
06

Tahrîm suresi

İshak Danış 09:53
07

Nâs suresi

İshak Danış 00:56
08

Felak suresi

İshak Danış 00:48
09

İhlâs suresi

İshak Danış 00:51
10

Tebbet suresi

İshak Danış 01:02

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