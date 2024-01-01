Işıl German

Anladım gidiyorsun Anladım sevmiyorsun Anladım gidiyorsun Anladım sevmiyorsun *** Ne bir selam, ne bir veda Anladım gidiyorsun Anladım sevmiyorsun Anladım gidiyorsun Anladım sevmiyorsun *** Ne bir selam, ne bir veda Ezoic Anladım susuyorsun Ayrılığı, yalnızlığı Demek ki bilmiyorsun *** Bir hiç gibi, bir taş gibi Atıyorsun bak kalbimi Oysa orda tek sen varsın Gizlediğim bir sır gibi *** Söyleyecek bir sözüm yok Sevdim seni bile bile Ağlıyorsam sen aldırma Sevgilim git güle güle *** Anladım bitti artık Anladım bıktın artık O yeminler, o hayaller Bir yalanmış meğer yazık Yollar gibi, yıllar gibi Bu aşkta bitti artık *** Bir hiç gibi, bir taş gibi Atıyorsun bak kalbimi Oysa orda tek sen varsın Gizlediğim bir sır gibi *** Söyleyecek bir sözüm yok Sevdim seni bile bile Ağlıyorsam sen aldırma Sevgilim git güle güle *** Ağlıyorsam sen aldırma Sevgilim git güle güle *** Ağlıyorsam sen aldırma Sevgilim git güle güle