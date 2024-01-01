Ağlıyorsam Sen Aldırma Şarkı Sözleri
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Işıl German
Ağlıyorsam Sen Aldırma
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Anladım gidiyorsun
Anladım sevmiyorsun
Anladım gidiyorsun
Anladım sevmiyorsun
***
Ne bir selam, ne bir veda
Anladım gidiyorsun
Anladım sevmiyorsun
Anladım gidiyorsun
Anladım sevmiyorsun
***
Ne bir selam, ne bir veda
Ezoic
Anladım susuyorsun
Ayrılığı, yalnızlığı
Demek ki bilmiyorsun
***
Bir hiç gibi, bir taş gibi
Atıyorsun bak kalbimi
Oysa orda tek sen varsın
Gizlediğim bir sır gibi
***
Söyleyecek bir sözüm yok
Sevdim seni bile bile
Ağlıyorsam sen aldırma
Sevgilim git güle güle
***
Anladım bitti artık
Anladım bıktın artık
O yeminler, o hayaller
Bir yalanmış meğer yazık
Yollar gibi, yıllar gibi
Bu aşkta bitti artık
***
Bir hiç gibi, bir taş gibi
Atıyorsun bak kalbimi
Oysa orda tek sen varsın
Gizlediğim bir sır gibi
***
Söyleyecek bir sözüm yok
Sevdim seni bile bile
Ağlıyorsam sen aldırma
Sevgilim git güle güle
***
Ağlıyorsam sen aldırma
Sevgilim git güle güle
***
Ağlıyorsam sen aldırma
Sevgilim git güle güle