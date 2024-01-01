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7/24 Dinle Hesabım Var / Söylim Mi?

Hesabım Var / Söylim Mi? Şarkı Sözleri

Işıl Yücesoy Hesabım Var / Söylim Mi? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Işıl Yücesoy Hesabım Var / Söylim Mi? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hesabım Var / Söylim Mi? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Işıl Yücesoy

Işıl Yücesoy

Hesabım Var / Söylim Mi?

  • Açılmamış Mektup

  • Ayez Hanım

  • Cane Cane

  • Gül Ali

  • Gideceğim

  • Hesabım Var

  • Ne Faydası Var

  • Ne Güzel Gözlerin Var

  • Söylim mi?

  • Tomurcuk

  • Türkmen Gelini

  • Yaradan Var (Uzun Hava)

  • Perşembe Gününde(Uzun Hava)

  • Lele Canım

  • Benim Naylon Tarağın Var

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