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Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 2 (Fikret Şeneş Şarkıları)
Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 2 (Fikret Şeneş Şarkıları) Şarkı Sözleri
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Işıl Yücesoy
Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 2 (Fikret Şeneş Şarkıları)
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Bir an, öyle bir an gelir ki
İnsan, tanımaz kendi kendini
İnan, bende bu akşam öyleyim
Yabancıyım, kendi gözlerime
Yoksa yıllar mı döndü geriye
Bilmem, zaman mı geldi bugüne
Senden uzaklaştım birden bire
Bana yakın, ne oldu benliğime
Sen, yapamazsın demiştin
Kopamazsın demiştin
Yazıyorum ben işte
İşitmeye korktuğun gerçekleri
Biliyordun belkide
Vuramazdın yüzüme
Dönüyorum ben artık
O eski sevgilime
Eskilere
Bir an, öyle bir an geldi ki
Özlem, anılar hepsi birleşti
Belki, beni çağıran sesinden
Uyanmıştım
Aldatan gecelerden
Ve uzatıp ellerimi
Kapatıp gözlerimi
Karşılıyorum işte
Kendi kaderimi
-
Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım
Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım
Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım
İlk söz dudağında, olsun benim adım
***
Olur ya, kalbinde yer bulur da
Yerleşirim yıllarca, seversin sonunda
Olur ya, evet dersin aşkıma
Şeytana uyarsın da, olmaz mı olur ya
***
Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım
Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım
Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım
İlk söz dudağında, olsun benim adım
***
Olur ya, tüm saatler durur da
Sonsuza dek yanımda, kalırsın olur ya
Olur ya, ateş bacayı sarar da
Yanmaz dersin yanar da, olmaz mı olur ya
-
Bir sayfa kopuyor zamandan
Ayrılırken sen yanımdan
Bu aşkın daha en başından
Korkuyordum ben sonundan
***
Bir günah gibi gizledim seni
Kimse görmedi seninle beni
Ağlarken içim güldü gözlerim
Bir günah gibi gizledim
***
Ne bugün ne de yarından
Beklediğim ne kaldı
Beni o gün senden kıskanan
Resimler sarardı
***
Bir günah gibi gizledim seni
Kimse görmedi seninle beni
Ağlarken içim güldü gözlerim
Bir günah gibi gizledim
-
-
Sen üzülme, sen üzülme
Sen üzülme
Sen üzülme ben varım
***
Bir akşam gözünde aşk tüterse
Geçmiş günler aklından geçerse
Kalbin bomboş ümitler biterse
Sen üzülme ben varım
***
Neler geçti kim bilir başından
Sevgi umdun hep başkalarından
Ağlama gidenlerin ardından
O giderse ben varım
***
Zaman durdu sanki
Beklerken seni
Ben bir tek sevgiye
Bağladım kalbimi
***
Ayrılmam istersen hiç yanından
Çağırsan gelirim çok uzaklardan
Eskiden korkardım yalnızlıktan
Korkmam artık sen varsın
-
Her Yerde İzin Kalmış Sanki Her Şeyde
Şu Ağaç Gölgesinde Karşı Sahilde
Masamda Uzandığım Suyla Ekmekte
Sen Olmasaydın Eğer Olmazdım Ben De
***
Bazen Gözle Görülmeyen Hayallerde
Bazen De Gökkuşağının Ötesinde
Bakarsın Barışır Geçmiş Gelecekle
Karşılaşırız Bir Zaman Tünelinde
***
Ah Ne Günler Günler Daha
Yaşanacak Hem De Doya Doya
Gözlerin Dolmasın Sakın Yanılıp Da Ağlama
Aylar Yıllar Asırlar Var Daha
***
Her Yerde Izin Kalmış Sanki Her Şeyde
Şu Ağaç Gölgesinde Karşı Sahilde
Masamda Uzandığım Suyla Ekmekte
Sen Olmasaydın Eğer Olmazdım Ben De
***
Bazen Gözle Görülmeyen Hayallerde
Bazen De Gökkuşağının Ötesinde
Bakarsın Barışır Geçmiş Gelecekle
Karşılaşırız Bir Zaman Tünelinde
***
Ah Ne Günler Günler Daha
Yaşanacak Hem De Doya Doya
Gözlerin Dolmasın Sakın Yanılıp Da Ağlama
Aylar Yıllar Asırlar Var Daha
-
-
Bir aleme indim yalnız
Yerde toprak, gökte yıldız
Bir yan susuz bir yan deniz
*
İki el, bir baş verdiler
Bir çift göz ağlar da güler
Dört bir yanda benim gibiler
*
Doğru söz içinmiş diller
İşte kalbin sev dediler
*
Bana yalan söylediler
Bana yalan söylediler
Kaderden bahsetmediler
*
Varsın böyle geçsin ömrüm
Neşeyle dolsun bari her günüm
*
Hani benim sevdiklerim
Hani gönül verdiklerim
Hasret gider ben giderim
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