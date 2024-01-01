Işıl Yücesoy

Dönüyorum Eski Sevgilime Bir an, öyle bir an gelir ki İnsan, tanımaz kendi kendini İnan, bende bu akşam öyleyim Yabancıyım, kendi gözlerime Yoksa yıllar mı döndü geriye Bilmem, zaman mı geldi bugüne Senden uzaklaştım birden bire Bana yakın, ne oldu benliğime Sen, yapamazsın demiştin Kopamazsın demiştin Yazıyorum ben işte İşitmeye korktuğun gerçekleri Biliyordun belkide Vuramazdın yüzüme Dönüyorum ben artık O eski sevgilime Eskilere Bir an, öyle bir an geldi ki Özlem, anılar hepsi birleşti Belki, beni çağıran sesinden Uyanmıştım Aldatan gecelerden Ve uzatıp ellerimi Kapatıp gözlerimi Karşılıyorum işte Kendi kaderimi

Olur Ya Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım İlk söz dudağında, olsun benim adım *** Olur ya, kalbinde yer bulur da Yerleşirim yıllarca, seversin sonunda Olur ya, evet dersin aşkıma Şeytana uyarsın da, olmaz mı olur ya *** Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın, biz yeniden doğalım İlk söz dudağında, olsun benim adım *** Olur ya, tüm saatler durur da Sonsuza dek yanımda, kalırsın olur ya Olur ya, ateş bacayı sarar da Yanmaz dersin yanar da, olmaz mı olur ya

Bir Günah Gibi Bir sayfa kopuyor zamandan Ayrılırken sen yanımdan Bu aşkın daha en başından Korkuyordum ben sonundan *** Bir günah gibi gizledim seni Kimse görmedi seninle beni Ağlarken içim güldü gözlerim Bir günah gibi gizledim *** Ne bugün ne de yarından Beklediğim ne kaldı Beni o gün senden kıskanan Resimler sarardı *** Bir günah gibi gizledim seni Kimse görmedi seninle beni Ağlarken içim güldü gözlerim Bir günah gibi gizledim

Ben Varım Sen üzülme, sen üzülme Sen üzülme Sen üzülme ben varım *** Bir akşam gözünde aşk tüterse Geçmiş günler aklından geçerse Kalbin bomboş ümitler biterse Sen üzülme ben varım *** Neler geçti kim bilir başından Sevgi umdun hep başkalarından Ağlama gidenlerin ardından O giderse ben varım *** Zaman durdu sanki Beklerken seni Ben bir tek sevgiye Bağladım kalbimi *** Ayrılmam istersen hiç yanından Çağırsan gelirim çok uzaklardan Eskiden korkardım yalnızlıktan Korkmam artık sen varsın

Ne Günler Her Yerde İzin Kalmış Sanki Her Şeyde Şu Ağaç Gölgesinde Karşı Sahilde Masamda Uzandığım Suyla Ekmekte Sen Olmasaydın Eğer Olmazdım Ben De *** Bazen Gözle Görülmeyen Hayallerde Bazen De Gökkuşağının Ötesinde Bakarsın Barışır Geçmiş Gelecekle Karşılaşırız Bir Zaman Tünelinde *** Ah Ne Günler Günler Daha Yaşanacak Hem De Doya Doya Gözlerin Dolmasın Sakın Yanılıp Da Ağlama Aylar Yıllar Asırlar Var Daha *** Her Yerde Izin Kalmış Sanki Her Şeyde Şu Ağaç Gölgesinde Karşı Sahilde Masamda Uzandığım Suyla Ekmekte Sen Olmasaydın Eğer Olmazdım Ben De *** Bazen Gözle Görülmeyen Hayallerde Bazen De Gökkuşağının Ötesinde Bakarsın Barışır Geçmiş Gelecekle Karşılaşırız Bir Zaman Tünelinde *** Ah Ne Günler Günler Daha Yaşanacak Hem De Doya Doya Gözlerin Dolmasın Sakın Yanılıp Da Ağlama Aylar Yıllar Asırlar Var Daha