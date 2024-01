Işıl Yücesoy

Bir an, öyle bir an gelir ki İnsan, tanımaz kendi kendini İnan, bende bu akşam öyleyim Yabancıyım, kendi gözlerime Yoksa yıllar mı döndü geriye Bilmem, zaman mı geldi bugüne Senden uzaklaştım birden bire Bana yakın, ne oldu benliğime Sen, yapamazsın demiştin Kopamazsın demiştin Yazıyorum ben işte İşitmeye korktuğun gerçekleri Biliyordun belkide Vuramazdın yüzüme Dönüyorum ben artık O eski sevgilime Eskilere Bir an, öyle bir an geldi ki Özlem, anılar hepsi birleşti Belki, beni çağıran sesinden Uyanmıştım Aldatan gecelerden Ve uzatıp ellerimi Kapatıp gözlerimi Karşılıyorum işte Kendi kaderimi