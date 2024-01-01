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7/24 Dinle En İyileriyle Işıl Yücesoy

En İyileriyle Işıl Yücesoy Şarkı Sözleri

Işıl Yücesoy En İyileriyle Işıl Yücesoy şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Işıl Yücesoy En İyileriyle Işıl Yücesoy şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan En İyileriyle Işıl Yücesoy sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Işıl Yücesoy

Işıl Yücesoy

En İyileriyle Işıl Yücesoy

  • Ne Var Ne Yok

  • Ya Seninle Ya Sensiz

  • Çıkmaz Sokak

  • İçmeden Sarhoş

  • Çalamazsın Mutluluğu

  • Açılmamış Mektup

  • Bir Var Bir Yok

  • Niye Düşünüyorsun

  • Tatlıya Bağla

  • Sen İnanma

  • Seviyorum

  • Sen Seni

  • Bir Evet Yeter

  • Gurur

  • Aşk Tuzağı

  • Köye Geldi Bir Gelin

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