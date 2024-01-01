Işıl Yücesoy

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Ya hep ya hiç sevgilim
Ya seninle ya sensiz
Olamaz başka biri
Ya seninle ya sensiz
İstersen al at beni
İstersen yarat beni
Dağ gibi deniz gibi
Ya seninle ya sensiz
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman her yerde bir
Ya seninle ya sensiz
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman her yerde bir
Ya seninle ya sensiz
İstersen sevme beni
İstersen bekle beni
Taş gibi toprak gibi
Ya seninle ya sensiz
Olmasa da sevenim
Ağlayanım gülenim
İlk sözüm son yeminim
Ya seninle ya sensiz
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
İstersen öldür beni
İstersen güldür beni
Gün gibi güneş gibi
Ya seninle ya sensiz
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman her yerde bir
Ya seninle ya sensiz
Yalnız bir mevsim değil
Yalnız bir bahar değil
Her zaman her yerde bir
Ya seninle ya sensiz
-
Çıkmaz bir sokaktı aşkımız
Çaresiz ayrıldık köşesinde
Yaşlı bir çınar gördü yalnız
Islanan kederi gözlerimizde
Yapraklar döküldü ardımızdan
Bulutlardan yaş gözlerden yaş
En çıplak ağaca asıp kalbimi
Öldürdün yavaş yavaş
En çıplak ağaca asıp kalbimi
Öldürdün yavaş yavaş
Sıcak bir kumsaldı sevgilim
Başlayış noktası aşkımızın
Beyaz bir tekne oldu sonu
Gittin bir mendil sallamaksızın
Dalgalar götürdü aşkımızı
Kumsalda bir iz bırakmadan
Bir yıldız kaydı her şeyiyle sen
Bir şarkı bitti anladım
Bir yıldız kaydı her şeyiyle sen
Bir şarkı bitti anladım
Yelkenleri siyah bir tekneydi
Sürüklenen
-
Kadehler dolmasın
Ansın, unutmasın
Bu gece o benim
Nasıl yanıyorsam
Nasıl anıyorsam
Tatsın bu hisleri
Ağlasın, bitsin
Hasretle delirsin
Hayal görsün benim gibi
Kendimde değilim
Yaşayan ölüyüm sanki
Gittiğinden beri
İçmeden serhoş
Kalbimde bomboş
Böyleydin bildim bileli
Her şeyin deli
Aşk oyun gibi
Sevmesem elimde mi?
Şimdi çaresi
Koskoca derdin
Şu küçücük kadeh mi?
Ondan içmedim
Boş veremedim
Unuturum demedim
Her şeyimdin
Sevgilimdin
Sen mutlu değil miydin?
Ne söylesem sana
İnanmazsın bana
Gözlerimde yaşlar
Nerede geçen yıllar
Tekrar yaşansalar
Döner mi anılar?
Alış yalnızlığa
Bensiz yaşamaya
Ama kolay değil bunlar
Dostlar arkadaşlar
Yetmez insanlara
Aranıp biten aşklar
İçmeden sarhoş
Kalbimde bomboş
Böyleydin bildim bileli
Her şeyin deli
Aşk oyun gibi
Sevmesem elimde mi?
Şimdi çaresi
Koskoca derdin
Şu küçücük kadeh mi?
Ondan içmedim
Boş veremedim
Unuturum demedim
Herşeyimdin
Sevgilimdin
Sen mutlu değil miydin?
Herşeyimdin
Aşk oyun gibi
Sevmesem elimde mi?
Şimdi çaresi
Koskoca derdin
Şu küçücük kadeh mi?
-
Bir yalnızlık hatası
Hemen dönüverdi başım
Yanlış kapı çalmışım
Karşıma çıkana bağlanmışım
Bir yandı bir söndü
Geçti yolumdan
Bir gün geldi
Ne kül kaldı ne de duman
Ben kendim kuracağım cenneti aşklarımdan
Çalamam ki mutluluğu başkalarından
Her bir zevki bin derde
Sardı ekledi yıllar
Yaşamak ölmekten beter
Her gecenin bir sabahı var
Bir yanar bir söner
Geçer yolumdan
Bir gün gelir
Ne kül kalır ne de duman
Sen kendin kuracaksın cenneti aşklarından
Çalamazsın mutluluğu başkalarından
El açıp da yalvarma
Ne de kurbanlar ada
Yetişmiyor bir ömür
Ermek için tek bir murada
Bir yanar bir söner
Geçer yolumdan
Bir gün gelir
Ne kül kalır ne de duman
Sen kendin kuracaksın cenneti aşklarından
Çalamazsın mutluluğu başkalarından
Alamazsın mutluluğu
Çalamazsın başkalarından
-
Tanıdım, tanıdım
Görür, görmez tanıdım yazını
Günlerdir bekliyordum
Son haber bu sevgimizden
Mektup senden biliyordum
***
Anladım, anladım,
Görür görmez yazından
Ellerim titredi birden
Bilmem nedense
Açamadım ben
Korkuyordum
Sen
Ya beni unutmuşsan,
Ya da artık sevmiyorsan
Ya herşey bitiyorsa
Ya da bir başkası varsa
Belki dönmeyeceksen
Geri gelmeyeceksen
Öğrenmek istemem bu gerçeği
Bırak hayalimi
Aldatsın beni
Kırma bütün ümitlerimi
***
Sakladım, sakladım
Onu bugüne kadar
Duruyor hala masamda
Resmin yanında
Senden kalan
Açılmamış bir mektup var
***
Sakladım, sakladım
Onu bugüne kadar
Varsın kapalı kalsın
Dursun karşımda
Resmin yanında
Mutluyum ben
Okumasam da
-
Merhaba sevgilim
Yoksa bu sen misin
Sanki durdu kalbim
Uzaklardan geldin iyi misin
Hiç mi değişmedin
Çok şeyler beklerdin
Zenginlik isterdin
Doğru söyle güldü mü talihin
Ne rastlantı anlat
Ne var ne yok
Bir bir anlat bana
Ne var ne yok
Vaktimiz çok anlat
Ne var ne yok
Ayrılmadan anlat
Ne var ne yok
Beni hiç sorma istersen
Gözümde yaşlar görürsen
Yalan söylerim sana
Daha iyi olur hiç bilmesen
Sorma
Ne var ne yok
Nasıl geçti yıllar
Ne var ne yok
Gel geç, gel geç, gel geç
Bilmem yalvarmayı
Kula kul olmayı
Yokluğun öğretti
Zamanla bana sensiz kalmayı
Dargınım dostlara
Tatlı anılara
İkimizden biri
Belki de barışmıştır hayatla
Soru sordum anlat
Ne var ne yok
Nasıl geçti yıllar
Ne var ne yok
Bir bir anlat bana
Ne var ne yok
Nasıl geçti yıllar
Ne var ne yok
-
Bir var bir yok
Hem var hem yok
Sıcaklığı elimde
Hayali gözümde
Bakıyorum benimle nerede
Bir var bir yok
Hem var hem yok
İçtiğim içkide
Gündüzde gecemde
Ararım kalbimde nerede
Bir görünür kaybolur yalanla gerçekler gibi
Her yerden benzeyen çıkar da bağlar gözlerimi
Göz görmeyince gönül katlanır der oyalar beni
Başka bir aşka dalmaya kalksam yakalar beni
Bir var bir yok
Hem var hem yok
Beni severmiş oysa bu ne biçim aşksa
Birini bulmuştur nasılsa
Bir var bir yok
Hem var hem yok
Beni severmiş oysa bu ne biçim aşksa
Birini bulmuştur nasılsa
Bir görünür kaybolur yalanla gerçekler gibi
Her yerden benzeyen çıkar da bağlar gözlerimi
Göz görmeyince gönül katlanır der oyalar beni
Başka bir aşka dalmaya kalksam yakalar beni
Bir var bir yok
Hem var hem yok
Bugün yanımdaysa yarın uzaklarda
Bir de bakarım ki yok ortada
Bir var bir yok
Hem var hem yok
Beni severmiş oysa bu ne biçim aşksa
Birini bulmuştur nasılsa
Birini bulmuştur nasılsa
-
Niye düşünüyorsun sevgilim?
Niye düşünüyorsun niye?
Niye düşünüyorsun sevgilim?
Niye düşünüyorsun niye?
Sana insan sevgisiyle dolu
Sana insanca sevmiş
Sana kalbimi veriyorum al diye
Sana insan sevgisiyle dolu
Sana insanca sevmiş
Sana kalbimi veriyorum al diye
Niye düşündün niye
Niye düşündün sevgilim?
Niye düşündün niye
Niye düşündün sevgilim?
Sana oya oya işlediğim
İplik iplik dokuduğum
Ve ustaca yonttuğum
Yaşamımı veriyorum
Sana oya oya işlediğim
İplik iplik dokuduğum
Ve ustaca yonttuğum
Yaşamımı veriyorum
Niye düşünüyorsun sevgilim?
Niye düşünüyorsun niye?
Niye düşünüyorsun sevgilim?
Niye düşünüyorsun niye?
Sana değerli her şeyimi
Alın terimi, emeğimi
Ellerimi veriyorum al diye
Niye düşündün niye
Niye düşündün sevgilim?
Niye düşündün niye
Niye düşündün sevgilim?
Sana oya oya işlediğim
İplik iplik dokuduğum
Ve ustaca yonttuğum
Yaşamımı veriyorum
Sana oya oya işlediğim
İplik iplik dokuduğum
Ve ustaca yonttuğum
Yaşamımı veriyorum
Niye düşünüyorsun sevgilim?
Niye düşünüyorsun niye?
Niye düşünüyorsun sevgilim?
Niye düşünüyorsun niye?
Sana değerli her şeyimi
Alın terimi, emeğimi
Ellerimi veriyorum al diye
Sana değerli her şeyimi
Alın terimi, emeğimi
Ellerimi veriyorum al diye
-
Birden yalnız kalınca
Dertler sarınca
Umut batınca
Sabrım taşınca
Kızmak hakkımsa
Aklımda varsa
Sonu tatlıya bağla
Bugün gülerken yarın ağlarsan
Yağmur yağarken güneş çıkarsa
Şaşırma, anla
Beni hatırla
Sonu tatlıya bağla
Kimseye aldırma
Kimseyi kırma
Dost görün düşman olana
Darılma hayata
Hele aşkta, hele aşkta
Güzel şey aldanmak
Hele aşkta, hele aşkta
Ne hoştur inanmak
Bugün gülerken yarın ağlarsan
Yağmur yağarken güneş çıkarsa
Şaşırma, anla
Beni hatırla
Sonu tatlıya bağla
Kimseye aldırma
Kimseyi kırma
Dost görün düşman olana
Darılma hayata
Hele aşkta, hele aşkta
Güzel şey aldanmak
Hele aşkta, hele aşkta
Ne hoştur inanmak
Kimseye aldırma
Kimseyi kırma
Dost görün düşman olana
Darılma hayata
Hele aşkta, hele aşkta
Güzel şey aldanmak
Hele aşkta, hele aşkta
Ne hoştur inanmak
Hele aşkta, hele aşkta
Güzel şey aldanmak
Hele aşkta, hele aşkta
Ne hoştur inanmak
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İstesen de sevmek böyle birini
Tadamazsın zevklerin böylesini
İstesen de sevmek böyle birini
Tadamazsın zevklerin böylesini
***
Gayretin boş isteğin boş sözün boş
Sevemezsin benim kadar sen seni
Sen seni
***
Kendi gibi sayıyorum kalbini
Gözlerinden ben bakıyorum sanki
Ağlamak boş gülüşün boş hüzün boş
Bilemezsin benim kadar sen seni
Sen seni
***
Konuşmasan bile duyarım sesini
Ben söylerim bütün isteklerini
Konuşmasan bile duyarım sesini
Ben söylerim bütün isteklerini
***
Yalan boş yemin boş evin boş
Çözemezsin benim kadar sen seni
Sen seni
***
Arıyorsan eğer kendine göre birini
Bulamazsın benim kadar kendini
Hasretin boş kavuşmak boş sözün boş
Yapamazsın benim kadar sen seni
Sen seni
-
Gün gelir gidersen çok şey istemem
Bir resim, bir çiçek, bir anı yeter
Senden bir teselli bil ki beklemem
Bir şişe, bir kadeh, bir şarkı yeter
İstemem bir gölge düşsün sevdama
Razıyım ömrümce gönül yarama
Beni öldürmeye hançer arama
Bir mektup, bir mendil, bir veda yeter
Oysa çok değildi isteğim senden
Bir ümit, bir ışık, bir evet yeter
Başka bir hazine beklemem senden
Bir bakış, bir gülüş, bir buse yeter
İstemem bir gölge düşsün sevdama
Razıyım ömrümce gönül yarama
Beni öldürmeye hançer arama
Bir mektup, bir mendil, bir veda yeter
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