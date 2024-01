Belki de aşk Soyumuz tükenmesin diye Kendimize söylediğimiz bembeyaz bir yalan Var mısın yüzleşmeye? Az biraz keşfetmeye Zamanı gelince Özümüze dönmeye Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan Belki de aşk Soyumuz tükenmesin diye Kendimize söylediğimiz bembeyaz bir yalan Var mısın yüzleşmeye? Az biraz keşfetmeye Zamanı gelince Özümüze dönmeye Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan Ne saçma Korkmak sonlardan Ne fayda Kaçılmaz ki sevdalardan Her şey aşktan Gel n’olur gel Geç olmadan Her şey aşktan