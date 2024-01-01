Işın Karaca

Yalnızlık Şarkı Sözleri
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Vurmuyor yüzüne eskisi gibi sanki
Güneşin ısıtmıyor içini
Gelmiyor içinden uzatmak ellerini
Ellerin tutamıyor bir kalbi
Bir kâğıt, bir kalem
Bi' yanmış, bi' sönmüş
Bir bitmiş sigara
Hayatın bu
Sökülmüş, atılmış
Kırılmış, dökülmüş
Hep paramparça
Yolun sonu bu
Yalnızlık
Saklandığın o küçük delikte buluyor seni
Yalnızlık
Seviştiğin o kalpsiz bedende uyuşturuyor seni
Yalnızlık
Sıkıştığın o küçük evinde vuruyor seni
Yalnızlık
Öldürüyor seni, öldürüyor beni
Yalnızlık
Saklandığın o küçük delikte buluyor seni
Yalnızlık
Seviştiğin o kalpsiz bedende uyuşturuyor seni
Yalnızlık
Sıkıştığın o küçük evinde vuruyor seni
Yalnızlık
Öldürüyor seni, öldürüyor beni
Yalnızlık çağının kalbi kırık çocukları
Yalnızlık o simsiyah ellerinde
Yalandan ninnileriyle büyütüyor bizi
Bir kâğıt, bir kalem
Bi' yanmış, bi' sönmüş
Bir bitmiş sigara
Hayatın bu
Sökülmüş, atılmış
Kırılmış, dökülmüş
Hep paramparça
Yolun sonu bu