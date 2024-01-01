Işın Karaca

Vurmuyor yüzüne eskisi gibi sanki Güneşin ısıtmıyor içini Gelmiyor içinden uzatmak ellerini Ellerin tutamıyor bir kalbi Bir kâğıt, bir kalem Bi' yanmış, bi' sönmüş Bir bitmiş sigara Hayatın bu Sökülmüş, atılmış Kırılmış, dökülmüş Hep paramparça Yolun sonu bu Yalnızlık Saklandığın o küçük delikte buluyor seni Yalnızlık Seviştiğin o kalpsiz bedende uyuşturuyor seni Yalnızlık Sıkıştığın o küçük evinde vuruyor seni Yalnızlık Öldürüyor seni, öldürüyor beni Yalnızlık Saklandığın o küçük delikte buluyor seni Yalnızlık Seviştiğin o kalpsiz bedende uyuşturuyor seni Yalnızlık Sıkıştığın o küçük evinde vuruyor seni Yalnızlık Öldürüyor seni, öldürüyor beni Yalnızlık çağının kalbi kırık çocukları Yalnızlık o simsiyah ellerinde Yalandan ninnileriyle büyütüyor bizi Bir kâğıt, bir kalem Bi' yanmış, bi' sönmüş Bir bitmiş sigara Hayatın bu Sökülmüş, atılmış Kırılmış, dökülmüş Hep paramparça Yolun sonu bu